兒子被偷的骨灰找到了！　竊賊被傷心母感動「哭著打電話」拼命道歉

▲爸媽到賽普勒斯的海邊散心,兒子骨灰卻遭人偷走。(圖/資料照/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

波蘭一對夫妻為了達成過世兒子的心願,近來前往賽普勒斯散心時,計畫將對方的骨灰撒在當地的美麗大海中,結果車子卻遭竊,導致放在行李中的兒子骨灰也跟著遺失。傷心的他們日前向竊賊喊話,希望對方能夠歸還骨灰,沒想到對方真的良心發現,哭著和他們連絡。

19歲少年丹尼斯(Dennis Bebnarz) 5個月前因事故不幸身亡,他的父親巴泰克(Bartek Bebnarz)與母親金加(Kinga Bebnarz),因為知道他生前最喜歡海,便決定飛來賽普勒斯散心,計畫將他的骨灰撒在一個「溫暖又美麗」的地方。金加表示,失去兒子讓他們今年根本無法待在家中過聖誕節,「我們只是想離開,到一個溫暖的地方來結束我們人生中最糟糕的一年。」

巴泰克與金加在海邊用餐後,意外發現車子居然遭人闖入,不但車上行李失竊,更糟糕的是連放在裡面的木盒也跟著失蹤,該木盒裝有兒子的骨灰,上面則刻有對方的名字及出生日期。金加28日痛心找媒體幫忙,「我們只想把盒子找回來,請幫助我們,小偷不需要歸還其他的東西,只需要把盒子還給我們。」

新聞曝光後,這對父母的傷心故事引發大眾關注,當地警方也表示已在進行調查,希望能盡早找到竊賊,如今案情卻有了出人意料的發展,竊賊居然知錯並且主動聯絡。金加表示,他們失望返回所居住的瑞典後,居然在29日晚間接到竊賊哭著打來的電話,對方反覆向他們道歉,並且說出盒子所在的位置,警方後來

果然在一高速公路附近找到了盒子。

兒子的骨灰失而復得,金加表示,她不會怨恨竊賊,但會祈禱希望對方能改變自己的生活,「他其實很有人性,並且有一顆善良的心」,雖然情況一度很糟糕,幸好最後結局是美好的,她與丈夫近日將再次飛往賽普勒斯,以完成灑骨灰的儀式。

