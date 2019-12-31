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台積電以331元封關　今年來漲46%、市值增2.74兆元

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▲▼16日台股在台積電熄火下大漲格局不再，盤中震盪走高，未能攻克12000點關卡。（圖／記者湯興漢攝）

▲台積電今年來漲幅達46%。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

台股今（31）日封關，權值股王台積電（2330）收在331元，跌3.5元或1.04%，今年來漲46%，市值一路從5.84兆元攀升至8.58兆元，足足增加2.74兆元。

回顧今年來，台積電一路從225.5元一路攀升，進入11月，正式突破300元關卡，更於12月17日以345元作收，創下歷史天價，等於是今年來最高漲幅、達52.99%。市值更衝上8.94兆元，問鼎9兆元大關。

請繼續往下閱讀...

今日是台股封關日，台積電以331元開出，早盤最高來到333.5元，隨後盤勢回跌3.5元或1.04%，收在331元，成交量達228803張。

外資報告指出，中美貿易戰加速中國大陸推動半導體在地化政策，加上蘋果銷量優於預期，以及5G基地台和5G手機單晶片競賽提前開跑，加上CPU、GPU等產品市場樂觀，這些需求填滿台積電7奈米及5奈米產能，而此趨勢至少能走完2020年。

台積電自今年8月以來，營收連四個月達千億元水準，11月營收達1,078.84億元，月增1.7%、年增9.7%，創下單月歷史新高；前11個月合併營收達9.666.72億元，較去年同期增加2.66%。

台積電預估第4季合併營收102~103億美元，若以新台幣30.6 元兌1美元匯率計算，新台幣營收約達3121至3151億元，季增8.5%-9.57%；毛利率48-50%，季增0.4-2.4個百分點；營業利益率37-39%，季增約0.2-0.22個百分點。

台積電於下周五（1月10日）公布12月營收，由於全球手機大廠陸續推出5G晶片及5G應用智慧手機；通吃蘋果、高通、海思等大廠訂單，讓7奈米產能持續滿載，法人看好12月持續站穩千億元。此外，台積電將於明年1月16日舉行第4季法說會，市場除了看好第4季可望改寫單季新高，對於明年第1季財測同樣樂觀，預估季減幅度在個位數百分比，歡喜迎接淡季不淡。

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