2019年台股封關劃句點！終場以11,997點作收　全年大漲23％

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股在2019年最後一個交易日，依然呈現量縮震盪，今（31）天收盤在11,997點，下跌56點或0.47%，今年以來上漲23%，今日成交量則為1,174.09億元。

電子三雄僅大立光守住紅盤，台積電（2330）一路在平盤下震盪，終場以331元作收、下跌1.05%；鴻海（2317）於平盤拉鋸，最後收在90.8元、下跌0.11%；股王大立光（3008）雖一度翻黑，但又逆勢走揚，收在5000元、上漲0.7%。

請繼續往下閱讀...

其他權值股也收跌，中華電（2412）跌幅近1%，台塑化（6505）、台化（1326）、台塑（1301）、南亞（1303）、聯發科（2454）、國泰金（2882）跌幅在0.7~0.1%之間。

本年度最後交易日，台股維持高檔震盪，CMoney法人決策系統顧問呂漢威指出，台灣明天休假、國際股還沒有開，因此盤勢本來就會比較冷清。但他認為，台股賣壓不重，雖然美股在昨天收盤創下近期最大跌幅，但台灣市場並不覺得有跟著美國回檔、積極拋售股票的風險；而面對明天休市，法人也沒有必要在今天做布局、因為市場上也沒有什麼積極性利多。

呂漢威認為，台股最近都是比較偏向悶悶的行情，尾盤也會稍微有賣壓出現，量能少在900億、多也只有1200~1300億元左右。他指出，12月份雖然有漲一段，但下半月市場偏向觀望，預期這兩周也都會維持狹幅震盪的情況，短線等到選後、長的話農曆年後，才會有比較明確方向。