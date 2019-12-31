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超狂劇組潛「營業中IKEA」拍床戲！場景全用現有傢俱　狗血劇情網大讚有趣

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▲IKEA裡面大又沒有禁試傢俱的限制，導致許多人經常大鬧。（圖／翻攝自IKEA官網）

▲IKEA裡面大又沒有禁試傢俱的限制，導致許多人經常大鬧。（圖／翻攝自IKEA官網）

實習記者周依儒／綜合報導

資深男星李興文的長子李堉睿，日前偷偷躲在打烊的IKEA裡拍攝不雅影片，引發各界撻伐。不過，其實早在2009年，美國洛杉磯就有一部喜劇片，在IKEA營業時間偷偷潛入拍攝，而且場景全部使用IKEA現有傢俱及道具，甚至還一連拍了7集，從失憶劇情、兇殺戲到床戲都有！

由戴夫（Dave Seger）帶領的瘋狂劇組，在2009年時就帶著攝影機、收音器等簡單的攝影器材進入IKEA裡面拍攝，且劇名甚至直接取為《宜家高地》（IKEA Heights）！不過，這支團隊並非像李堉睿一樣，偷偷摸摸在打烊時間惡搞，他們反而是在營業時間內拍攝，因此畫面中也可以看到許多其他路人傻眼的神情，十分有趣。

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▲▼劇組潛入IKEA拍攝，所有場景全部使用IKEA現有傢俱，連標價都出現在劇中。（圖／翻攝自ThisIsChannel101 YouTube）

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影片中可以看到許多現在當紅的美國喜劇演員，像是影集《菜鳥新移民》中飾演爸爸的藍道爾·朴（Randall Park）、《公主說唱對決》的惠特尼·阿瓦隆（Whitney Avalon）等等。且劇組一共花費了8個月拍攝出7集5分鐘的連續劇，播出後竟獲觀眾好評，甚至還在IMDb（網路電影資料庫）得到7.8的分數。

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▲本劇播出後深獲觀眾好評，在IMDb還獲得7.8分。（圖／翻攝自IMDb官網）

不過，雖然這個劇組並沒有惡搞，也沒有在非營業時間闖入，因此IKEA並不會將他們趕出去，但並未申請就在裡面大肆拍攝，也讓當年IKEA的發言人無奈表示，如果以後有類似的情況，還是希望大家可以先申請拍攝，不過他也大讚《宜家高地》的內容幽默有趣，如果事先申請的話絕對不會被打搶！

►我該答應女友嗎？

▼影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。

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