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澳洲野火整片天空「染成血色」　滾燙灰燼掉落…4000人躲水裡逃難

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▲▼澳洲維多利亞省馬拉庫塔（Mallacoota）天空變成紅色。（圖／路透）

▲澳洲維多利亞省馬拉庫塔天空變成紅色。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

隨著森林野火持續進逼，上千人受困於澳洲維多利亞省一個小鎮，被告知要躲入海中避難；當局認為，超過4000人還困在馬拉庫塔（Mallacoota），當地31日上午8時30分左右發生火災。馬拉庫塔天空早上一度變成紅色，後來又染成深紅色。

《每日郵報》報導，維多利亞省遠東地區31日上午發生火災，東吉普斯蘭（East Gippsland）地區有4人下落不明，當地財產也遭受嚴重損失，另外新南威爾斯省（New South Wales）有2人死亡、1人失蹤。

受到災害影響，馬拉庫塔天空變成令人驚駭的黑色，隨後又轉變成血色般的深紅色；當地居民表示有滾燙的灰燼從空中掉落，隨著火勢逼近，還能聽到震耳欲聾的聲響。

當地居民馬克（Mark）上午告訴媒體，兩分鐘前天空還是一片黑，接著有一半很快轉成紅色，其他民眾則待在水邊，還有消防隊員從湖中抽水。

▲▼澳洲維多利亞省馬拉庫塔（Mallacoota）天空變成紅色。（圖／路透）

▲居民戴上口罩。（圖／路透）

維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）已請求澳洲國防軍協助提供食物、水與電力，當局持續關注失蹤人口，「我們真的很擔憂他們的安全，他們處在活躍的火災環境中。」他補充，火勢非常猛烈，也造成當地財產嚴重受損。

另一位居民吉爾伯特（Jann Gilbert）在臉書上傳影片，她說即使戴著面罩也很難呼吸，「除非你在這邊，否則根本無法想像實際的情況。」

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