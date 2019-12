澳洲野火整片天空「染成血色」　滾燙灰燼掉落…4000人躲水裡逃難

▲澳洲維多利亞省馬拉庫塔天空變成紅色。(圖/路透)



隨著森林野火持續進逼,上千人受困於澳洲維多利亞省一個小鎮,被告知要躲入海中避難;當局認為,超過4000人還困在馬拉庫塔(Mallacoota),當地31日上午8時30分左右發生火災。馬拉庫塔天空早上一度變成紅色,後來又染成深紅色。

《每日郵報》報導,維多利亞省遠東地區31日上午發生火災,東吉普斯蘭(East Gippsland)地區有4人下落不明,當地財產也遭受嚴重損失,另外新南威爾斯省(New South Wales)有2人死亡、1人失蹤。

受到災害影響,馬拉庫塔天空變成令人驚駭的黑色,隨後又轉變成血色般的深紅色;當地居民表示有滾燙的灰燼從空中掉落,隨著火勢逼近,還能聽到震耳欲聾的聲響。

當地居民馬克(Mark)上午告訴媒體,兩分鐘前天空還是一片黑,接著有一半很快轉成紅色,其他民眾則待在水邊,還有消防隊員從湖中抽水。

維州州長安德魯斯(Daniel Andrews)已請求澳洲國防軍協助提供食物、水與電力,當局持續關注失蹤人口,「我們真的很擔憂他們的安全,他們處在活躍的火災環境中。」他補充,火勢非常猛烈,也造成當地財產嚴重受損。

另一位居民吉爾伯特(Jann Gilbert)在臉書上傳影片,她說即使戴著面罩也很難呼吸,「除非你在這邊,否則根本無法想像實際的情況。」

