路透：中國武力威脅台灣　同時又用政策展現友誼

▲國防部上周證實中共山東艦穿越台灣海峽。（圖／翻攝自中國軍網）



記者丁維瑀／綜合報導

《路透社》31日報導，距離台灣總統大選只剩下幾天時間，龐大的中國試圖對台使用「推拉策略」，一邊揮舞著軍力，一邊又用表面上更友好的政策來哄誘選民。

報導指出，台灣選民對於中國的恐懼，已成為選戰中的關鍵因素，這種情緒除了被香港的示威運動激發，也受到中國國家主席習近平1月的演說影響。習近平當時概述中國的「統一」議程，包括要以武力威脅。

我國防部26日下午表示，中共第一艘自製航空母艦「山東艦」由南向北航經台灣海峽往北行駛。外交部長吳釗燮（Joseph Wu）立刻在推特寫道，「又來了！這樣的軍事威脅，只會加強台灣自衛、維護地區和平與穩定的決心。」

此前，解放軍退將王洪光（Wang Hongguang）在北京一場官媒年會闡述，中國如何透過入侵外圍島嶼與讓台灣投降。同時，中國也推出一些政策，承諾給予台商團體更好的待遇，還於28日完成修法，使得這些諾言具有更堅實的基礎。另外，中國也鼓勵海外台灣人，可以向中國大使館尋求相關協助。

報導指出，蔡英文2016年上任後，中國一直加大對她施壓，除了斷絕談判，還派出轟炸機在台灣領土周邊飛行。

擔任政策顧問的中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮（Jin Canrong）表示，從習近平演說中可以看出政策的轉變，那就是從避免獨立演變成積極推動統一。他補充，中國有信心成功對台用武，「雖然我們會付出代價，不過最終我們會贏。」

軍事專家表示，除非美軍立刻給予協助，否則台灣可能無法撐太久，不過由於台灣軍備精良，任何侵略行為都會是血腥且困難的。

報導寫道，國民黨總統候選人韓國瑜傾向與中國建立關係，他認為與中國打交道的最好方式就是展開對話，停止為了選舉妖魔化中方。

前國安會秘書長、韓國瑜國政顧問蘇起（Su Chi）則認為，習近平其實是鷹派中的鴿派，希望能夠和平解決與台灣的問題。他表示，在大陸，特別是解放軍方面，都有使用武力統一台灣的強烈呼聲，然而習近平應該不是真的這樣想。

民進黨資深立法委員羅致政（Lo Chih-cheng）抱持不同看法，他認為蔡英文若連任，並不代表兩岸關係會繼續惡化，北京可能意識到必須與蔡英文對話，「他們拒絕與民進黨談判，因為相信國民黨有機會回歸。」他說，在看到國民黨可能發生的失敗後，北京領導人與民進黨達成協議是合理或明智的。

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