製造業擺脫連12個月景氣衰退藍燈　首度轉為黃藍燈

▲台經院。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台經院今（31）日公布11月製造業景氣概況，主要受惠於半導體高階製程需求持續升溫、台商回台擴增國內產能、旺季效應優於預期等因素影響，整體製造業景氣信號值由108年10月之9.74分，增加0.94分至11月之10.68分，燈號轉為低迷的黃藍燈，結束先前連十二個月代表景氣衰退的藍燈紀錄，儘管就信號值來看，僅跨過黃藍燈門檻值下限，不過這已是今年以來的最高水準，製造業景氣可望溫和復甦。

台經院指出，觀察11月國內製造業相關數據，受惠於半導體高階製程需求暢旺、臺商回臺擴增國內產能、旺季效應優於預期等因素影響，使得多項經濟數據轉為正成長表現，加上國內股市交易熱絡，美中貿易協商朝向正面發展，令製造業廠商看好未來景氣，拉抬需求面與經營環境面指標表現。

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整體製造業景氣信號值由108年10月的9.74分，增加0.94分至11月的10.68分，景氣表現較先前為佳，使得燈號轉為低迷的黃藍燈。

另外，從細部產業來看，在化學材料業方面，儘管11月國際油價較10月上漲，不過受到終端市場需求疲弱，且中國新增石化產能陸續開出，石化原料供給趨於寬鬆，下游買盤購料觀望，導致石化原料、塑橡膠原料價格普遍下跌，不利於需求面與售價面指標表現，使得108年11月原物料相關產業表現依舊疲軟，故化學材料業景氣燈號續為衰退的藍燈。

在電子零組件業方面，受惠於終端客戶庫存去化、旺季效應優於預期、主要廠商高階製程產能滿載、物聯網晶片出貨暢旺等因素，使得11月本產業生產指數年增率由負轉正、出口年增率擴增，帶動需求面指標表現，然部分電子零組件產品供過於求情況尚未完全解決，使得記憶體與面板價格仍延續之前跌勢，拖累售價面指標表現，因此11月電子零組件業景氣燈號由低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈，為2019年以來首次出現綠燈。

台經院說整體來看，11月製造業景氣燈號轉為黃藍燈，結束先前連十二個月代表景氣衰退的藍燈紀錄，雖然就信號值來看，僅跨過黃藍燈門檻值下限，不過這已是2019年以來的最高水準。

展望未來，隨著美中貿易緊張情勢緩解，雙方計畫簽署初步貿易協議，新增關稅得以暫緩執行，並調降部份已徵關稅，有助於恢復市場信心，加上國內5G 網路即將進入初期建設階段、台商回流熱度持續、外國企業對台投資積極等，亦帶動企業投資穩健擴增，未來國內製造業景氣可望溫和復甦。