莫斯科破紀錄133年來最熱！跨年夜只能下「人造雪」...市民傻眼





▲莫斯科紅場，民眾參加跨年前的市集活動。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

今天已經是12月底，也過了冬至，應該已經進入寒冬的階段，但今年的冬天異常炎熱，這樣的現象不只發生在台灣，也發生在高緯度的俄羅斯。過去在首都莫斯科的跨年夜，理應大雪紛飛，但今年因為氣候炎熱，當局只好出動「人造雪」，增加氣氛。

BBC報導指出，今年是莫斯科自1886年來最熱的12月，在18日，莫斯科的溫度達到5.6度，也破了紀錄。當局決定要在跨年活動上施放人造雪，讓民眾仍可以感受雪國氛圍，俄羅斯氣象局首長羅曼（Roman Vilfand）指出，2019是該國紀錄上最溫暖的一年，除了市區之外，北極圈內的冰也快速融化，都是全球暖化的證據。

在30日下午，當地終於下起了微小的雪，氣象預報也顯示將會在降溫，不過跟過去比起來還是遜色許多，因此人造雪計畫仍照原訂的進行，目前莫斯科最熱鬧的特維爾大街（Tverskaya）已經堆積了許多人造雪，另外像是紅場等許多知名地標也有。

莫斯科市政府的高級官員尼梅魯克（Alexei Nemeryuk）表示，跨年夜當晚，特維爾大街會堆積起一座小雪山，讓市民們可以滑雪慶祝新年到來。



這個消息一出，引起許多網友吐槽嘲笑，《莫斯科時報》報導，有市民不喜歡這種人造雪，並抱怨這些堆積在地上的雪很快就變得髒髒灰灰，但也有人覺得，這樣的確增加了一些節日的氣氛。