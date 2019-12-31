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中信LINE Pay卡衝破300萬張　2020年權益調整一次看

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▲▼中國信託銀行與Line Pay發行聯名卡。（圖／記者洪聖壹攝）

▲LINE Pay卡明年維持一般消費享LINE POINTS 1%點數回饋、信用卡海外消費2.8%點數回饋。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

中國信託LINE Pay卡明年度最新權益出爐，再添平台經濟、線上網購、跨境電商等3大類通路，除了維持一般消費享LINE POINTS 1%點數回饋、信用卡海外消費2.8%點數回饋外，卡友於指定商店消費最高可享LINE POINTS 22%點數回饋。

中信銀行表示，LINE Pay卡自2017年推出，從申辦、支付、累積點數、兌換點數、消費即時通知，皆可於社群平台完成，累積刷卡點數回饋超過100億點，等同為市場創造100億元的消費動能，並串聯全台超過16萬家LINE Pay商店即時折抵消費，帶動LINE Pay卡持續刷新發卡紀錄，發卡量突破300萬張，以台灣20歲以上民眾約1,500萬人計算，相當於每5人就有1人為LINE Pay卡的卡友。

請繼續往下閱讀...

LINE Pay卡明年維持一般消費享LINE POINTS 1%點數回饋、信用卡海外消費2.8%點數回饋外，至於指定商店消費回饋則有調整，其中明年回饋最高的是秀泰影城22%，而今年回饋最高的Hotels.com，明年改為消費滿1.2萬元（含）以上，才享全額15%回饋，屈臣氏明年起限制單筆消費滿988元以上，每周日最高回饋13%、周一88折。

中信銀行持續擴大LINE Pay卡點數生態系，明年新增平台經濟、線上網購、跨境電商等3大類消費通路，精選合作通路包括7-ELEVEN的CITY CAFE大美式／大拿鐵咖啡杯杯回饋「Lucky 7」（LINE POINTS點數回饋7點）、LINE TAXI 8%、foodpanda最高5折優惠、雅詩蘭黛指定品牌官方網站6%點數回饋、Dyson官方線上商城4%、美國Amazon網購5%以及日韓精選特店優惠。

根據中信銀行內部資料分析，超過6成的LINE Pay卡卡友偏好旅遊、電影休閒、藥妝、精品及網購等消費通路，進而鎖定經營LINE POINTS點數生態系，提供多元回饋機制，今年推出LINE Pay點數生態系，攜手上百家品牌提供2%至15%的點數回饋，範圍涵蓋食衣住行育樂，總計今年於量販超市、旅遊、電影及娛樂項目的刷卡金額也較去年成長1.5至2.5倍。

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