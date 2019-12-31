《南華早報》：批評聲浪多　民進黨仍誓言通過反滲透法

▲《反滲透法》今拚三讀，反對民眾聚集立院。（圖／記者羅志華攝）



記者丁維瑀／綜合報導

《南華早報》（South China Morning Post）31日報導立法院今日將處理的《反滲透法》草案，標題為「選舉前10天，台灣立法委員預計通過《反滲透法》」，內容則援引總統蔡英文與國民黨主席吳敦義等人的話語，也提到雖然在野黨的批評聲浪越來越多，執政的民進黨仍誓言通過法案。

報導指出，就在總統大選舉行前，台灣立法院31日預計通過充滿爭議的《反滲透法》，由北京所支持或資助的政治活動將被宣告為非法行為；雖然國民黨提出批評，不過具有獨立傾向且在立院占有多數席次的民進黨仍誓言通過法案。

報導援引民進黨團總召柯建銘（Ker Chien-ming）30日說法表示，在跨黨派的協商中並未取得共識，將會繼續投票通過法案。總統蔡英文此前也一直推動法案在31日通過；她多次指責北京試圖干預明年1月11日的總統選舉，為了反制影響大選的勢力，《反滲透法》是必要的。

北京視台灣為「叛離的一省」（renegade province），應由其管轄，必要時可動用武力。報導還提及《反滲透法》內容，任何從「外部勢力」獲得資金、指示、捐款等人，若動員公眾集會、展開競選活動、遊說政府官員與立法委員或擾亂社會秩序，可能面臨最高7年徒刑、最高罰1000萬新台幣。

然而，親北京（Beijing-friendly）的國民黨認為《反滲透法》是蔡英文政府壓制異議的「政治工具」。報導還引述吳敦義說法指出，蔡政府此舉是為了在選舉前爭取選民支持；另外，鴻海創辦人郭台銘（Terry Gou）等的商界領袖也對法案感到擔憂。

陸委會主委陳明通表示，《反滲透法》不會影響大陸守法的公民，該法旨在打擊滲透（infiltration）行為，應對北京試圖擴大「對台灣非法影響」的舉動，並非針對一般工作與讀書的大陸人。

台灣民意基金會（Taiwanese Public Opinion Foundation）董事長游盈隆（Yu Ying-lung）則說，蔡英文與民進黨似乎在利用法案來增強選民支持，藉此在立院保住多數席次。他表示，民進黨成功打出反中牌（anti-China），使得民眾擔心台灣可能失去主權或被中國控制。

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