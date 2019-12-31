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相守55年老伴病逝　孫女送「珍藏半世紀情書」讓她淚崩：最好的禮物

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相守55年老伴病逝　孫女送「珍藏半世紀情書」讓她淚崩：最好的禮物。（圖／翻攝自twitter／@ForeverLAS_）

▲婦人看到禮物內容，讓堅強的她忍不住淚流。（圖／翻攝自twitter／@ForeverLAS_

記者李振慧／綜合報導

美國維吉尼亞州一對結婚55年的老夫妻，丈夫在7個月前去世，今年聖誕節家人為了給予安慰，將對方偷偷珍藏半世紀的情書當作禮物，並記錄她看到信件的動人時刻。沒想到丈夫一直留著自己當年寫給對方的信，讓老婦人十分驚喜，留下了感動的眼淚。

居住在威廉斯堡(Williamsburg)的婦人芭芭拉(Barbara Shackleford)，與丈夫羅伯特(Robert D. Shackleford)從小在同一個小鎮長大，20多歲相戀至今，一起攜手走過55年的婚姻，對方今年5月因病去世後，孫女勞倫(Alexis Shackleford)意外找到2人在1960年初寫給對方的信，便決定當作聖誕禮物送給她。

影片中可看到，芭芭拉打開禮物，一看到訂製鐵盒上寫著「紀念羅伯特」的字樣便情緒便十分激動，打開盒子後看到自己當年寫的信，對方這麼多年來竟然一直收藏著，更是無法克制地哭了出來，畫面十分溫馨感人。

勞倫的影片在網路上獲得1,684萬人次觀看，她後來告訴媒體，這其實是她第一次看到祖母哭，因為自從祖父過世後，對方一直表現地很堅強，反而是對方努力在安慰大家，「她不知道祖父偷偷保留了這些信，這確實帶回了許多愛的回憶，她說這是她所收過最棒的聖誕禮物。」

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