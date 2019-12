她登山邊玩手機　分心踩空「狂滾20層樓高懸崖」臨死前狂哭叫…竟救自己一命

▲女子摔下山崖整晚,幸運獲救。(圖/翻攝自推特)

記者陳亭伃/綜合報導

走路看路,是從小到大被叮嚀最多的話,但長大後反而更不會注意。美國一名32歲女子日前在加州蘭喬帕第斯(Palos Verdes)登山時,因為沒有專心看路,疑似分心玩手機,沒想到失足從60公尺高的懸崖上墜落,她大聲的哀號驚動路過的登山客,趕緊協助報警救援撿回一命。

根據《CNN》報導,女子26日前往蘭喬帕第斯登山時,原先沿著步道一路拍照、觀光前進,直到晚間到燈塔區時,疑似因為邊走路邊看手機,沒有注意前方已經沒有路,竟直接滑下60公尺高的懸崖邊,整個人直接重摔在石頭上。

由於墜落山崖正是晚上,女子挨著冷餓等著天亮救援,過程中因為疼痛而哀號,直到隔天早上路過的登山客走過,隱約聽到有人在求救,於是幫忙報警。警方到場後發先女子墜落的懸崖太深,約有20層樓高,於是出動直升機救援。

警方基牧拉(Doug Kimura)表示,當時登山區風聲相當大,還有人能聽到女子的求救哀號聲,可以讓自己獲救真的是相當幸運,也提醒登山客要注意自己的步伐,切勿分心。

Yesterday, @LMTLASD Deputies responded to a call just north of the light tower in the city of Rancho Palos Verdes after cries for help were heard. Along with LA County Fire, Air 5 responded and repelled down to the rocky bottom and rescued the victim.#SheriffV pic.twitter.com/eLxpF4ZPvw