她登山邊玩手機　分心踩空「狂滾20層樓高懸崖」臨死前狂哭叫…竟救自己一命

▲女子摔下山崖整晚，幸運獲救。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

走路看路，是從小到大被叮嚀最多的話，但長大後反而更不會注意。美國一名32歲女子日前在加州蘭喬帕第斯（Palos Verdes）登山時，因為沒有專心看路，疑似分心玩手機，沒想到失足從60公尺高的懸崖上墜落，她大聲的哀號驚動路過的登山客，趕緊協助報警救援撿回一命。

根據《CNN》報導，女子26日前往蘭喬帕第斯登山時，原先沿著步道一路拍照、觀光前進，直到晚間到燈塔區時，疑似因為邊走路邊看手機，沒有注意前方已經沒有路，竟直接滑下60公尺高的懸崖邊，整個人直接重摔在石頭上。

由於墜落山崖正是晚上，女子挨著冷餓等著天亮救援，過程中因為疼痛而哀號，直到隔天早上路過的登山客走過，隱約聽到有人在求救，於是幫忙報警。警方到場後發先女子墜落的懸崖太深，約有20層樓高，於是出動直升機救援。

警方基牧拉（Doug Kimura）表示，當時登山區風聲相當大，還有人能聽到女子的求救哀號聲，可以讓自己獲救真的是相當幸運，也提醒登山客要注意自己的步伐，切勿分心。