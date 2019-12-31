日產英雄淪階下囚！高恩染貪汙4罪　疑棄保潛逃「飛抵黎巴嫩」

▲日產汽車前會長高恩疑逃離日本。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

前雷諾董事長兼日產汽車（Renault-Nissan）會長的卡洛斯高恩（Carlos Ghosn），在日本因不當財務等多項罪名被逮捕，限制出境。不料，高恩卻被爆料棄保潛逃日本，已經飛抵黎巴嫩。

綜合外媒報導，一名黎巴嫩官員透露，高恩30日疑似搭乘一架私人飛機逃離日本，飛機是從土耳其飛往黎巴嫩的。雖然高恩以及相關政府單位（日產汽車、東京地方檢察廳、黎巴嫩駐日大使館）都未給出官方消息，但已經引起各國媒體報導，

可疑的是，高恩在日本等待審判的期間面臨嚴格的保釋條件，包括對居住地的監控、限制電話使用等，當然也不能出境，要離家2天就必須向法院提出申請。因此，不知道高恩是逃離、與日本司法當局達成協議，或是以其他方式離開日本。

高恩在日本被指控短報薪酬、挪用公款等4項罪名，2017年4月被解除執行長職位，2018年11月在東京的機場被逮捕，之後連董事長職務也被解除。高恩則宣稱，前同事不滿日產與雷諾結盟才暗算他，他是董事會內鬥的受害者。

高恩在1996年從米其林輪胎公司的北美地區執行長轉職到法國雷諾汽車，拯救雷諾免於破產，被稱為「成本殺手」；1999年與日產結盟協議，又一次讓日產起死回生，以日本民族英雄姿態出現在日本雜誌、漫畫中。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

