防堵「境外干預」！英美加紐澳「反滲透」相關立法一次看

▲許多國家已經推出「反滲透」法律，或者正在進行相關立法，因應外國勢力干預。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合報導

民進黨希望今（31）日在立法院通過反滲透法草案，引發輿論與朝野論戰。據了解，許多西方國家已經推出類似法律，或者正在進行相關立法，因應外國勢力干預、滲透國內情勢的國際現象。以下是英國、美國、加拿大、紐西蘭與澳洲的整理。

【英國】

英國《獨立報》報導，政府正在考慮制定新的叛國法律，要求「外國代理人」強制登記，並加強1989年《官方機密法》（Official Secrets Act 1989）權力，是冷戰以來最大的外交政策改革。首相強生（Boris Johnson）20日向國會表示，考慮到世界局勢變動，將要盡全力打擊外國特務與干預，處罰由外國或其代表從事的「敵意活動」。

據了解，前首相梅伊（Theresa May）也曾承諾，要立法「瓦解敵意國家活動」，但因脫歐僵局而擱置。《雪梨晨鋒報》指出，英國可能仿效澳洲立法，因應中、俄兩國的干預。但是，公民自由團體也對此表示憂慮，質疑「叛國者」將如何被歸類、定義。

▲美國總統川普涉入的「通俄門」鬧得沸沸揚揚，情報單位認為俄國的確介入2016年美國大選。（圖／路透）

【美國】

美國聯邦調查局（FBI）等情報機構紛紛指出，俄羅斯以駭客滲透、網路宣傳等手段，干預美國2016年總統大選，最後導致川普獲勝。FBI局長瑞伊（Christopher Wray）7月也向國會表示，莫斯科不顧制裁與預防措施，仍下定決心干涉2020年大選。

美國早在1938年就通過《外國代理人登記法案》（Foreign Agents Registration Act），至今仍在運作，2016年也通過《反外國宣傳與造謠法案》（Countering Foreign Propaganda and Disinformation Act）。

據了解，川普被指控，2016年靠著莫斯科駭客滲透、網路宣傳等干預當選總統，此案被稱為「通俄門」，前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）啟動調查，但最後僅證實俄國的確有所干涉，卻沒有足夠證據顯示川普與對方合作。

【加拿大】

加拿大執政的「自由黨」（Liberal Party of Canada）於2018年12月通過《選舉現代化法案》（Elections Modernization Act），又被叫做《C-76法案》，全面修訂選舉相關法律，包括限制競選開銷與支出、制定防範外國勢力干預的措施等等。

《中央社》指出，加國政府修法正值「通俄門」、英國脫歐公投期間，數百萬用戶個資遭臉書不當使用的議題引發譁然之際。

▲紐西蘭司法部長利特爾（Andrew Little）指出，外國干預選舉已經成為日益成長的國際現象。（圖／達志影像／美聯社）

【紐西蘭】

紐西蘭12月3日通過立法，禁止外國政治捐款超過50元紐幣（大約新台幣980元），限制政治廣告的披露規則，要求平台公布贊助選舉廣告者的名字與地址，防範2020年大選遭到境外勢力干預。

英國《每日電訊報》、《衛報》報導，司法部長利特爾（Andrew Little）表示，「外國干預選舉是日益成長的國際現象，可能以多種形式發生，也包括捐款。紐西蘭不能豁免於這個風險。」他指出，上述立法是為了減少「跨海破壞選舉的氾濫假新聞、社群媒體廣告。」

公共法律專家艾格勒（Graeme Edgeler）認為，外國人仍可以透過境內登記、經營的公司捐款，「法案沒有解決這個問題。」

【澳洲】

澳洲2018年6月28日通過《間諜與外國干預法案》（Espionage and Foreign Interference Act 2018），同一年12月10日再通過《外國影響力透明方法》（Foreign Influence Transparency Scheme）。

根據《衛報》，司法部長波特（Christian Porter）表示，上述立法賦予國安單位重要工具，以對應前所未有、日益頻繁的境外威脅。他也強調，澳洲正處於一個「空前時刻」，面臨「更多間諜、強權介入，以及更加細緻的諜報對付手段」。



►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！