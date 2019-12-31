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「蔡英文一定當選」贏多少才是關鍵！　日媒關注2020台灣大選

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▲▼韓國瑜、蔡英文、宋楚瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

▲ 日媒關注台灣大選。（合成圖／ETtoday資料照）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2020總統大選倒數11天，今（31）日便是民調封關日。30日的民調顯示，總統蔡英文和主要競爭對手之間的差距正在擴大，領先約30個百分點。執政的民進黨蔡英文正爭取連任，與主要反對黨國民黨的韓國瑜與國民黨分裂出的親民黨黨主席宋楚瑜競爭。政治評論家林家正（Lin Chia-cheng，音譯）指出，「蔡英文獲選是無庸置疑的，關鍵是她能夠贏多少。」

日本《共同社》30日援引台灣民意基金會民調報導，蔡英文和民進黨副總統候選人賴清德領先韓國瑜與競選搭檔張善政30.6%。52.5%受訪者表示，若隔天就舉行選舉，將投票支持蔡英文。僅21.9%受訪者表示，更喜歡韓國瑜。儘管民調數字較11月有所下降，但雙方票差較上月的28.9%增加。

基金會董事長游盈隆說明，蔡英文很有可能打破前總統馬英九2008年大選及前總統李登輝1996年的紀錄。李登輝和搭檔在1996年大選中以將近33%的得票率打敗民進黨競爭對手，票差將近353萬。馬英九和搭檔2008年得票率達到58.44%，即765萬張選票，創下台灣1996年首次總統直選以來的最高得票率紀錄。

30日出爐的另一項民調也顯示，蔡英文與韓國瑜的差距自上次調查的25.5%上升至27.9%。若民調準確，《美麗島電子報》預測，蔡英文得票率將落在53%至56%，韓國瑜則是33%至35%。但距離大選還有10天，仍有許多變數。

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