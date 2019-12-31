金正恩：需準備「相應軍事攻勢」　五中全會展現對美長期抗戰意志

▲ 金正恩主持五中全會第3天議程。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

北韓領導人金正恩29日在第7屆中央委員會第5次全體會議上放話，將採取強勢措施，維持國家體制安定。根據北韓官媒《朝中社》，五中全會議程30日邁入第3天，討論為保障自主權及國安的政治、外交及軍事「攻勢」。儘管對美國的「新路線」具體內容尚未公開，平壤當局已經展現出與美國的壓迫長期抗戰的意志。

韓媒指出，28日起展開的五中全會料在31日仍持續進行。《朝中社》31日報導，30日會議中，金正恩針對勞動黨中央委員會的事業、國家建設、經濟發展及武力建設等國內事務進行長達7小時的綜合報告；針對對外事務則提到，需準備徹底保障國家自主權及安全的政治外交及軍事相應攻勢。

《朝中社》報導29日會議內容時也曾提及「積極攻勢」，但未出現「相應措施」及「準備」等用詞。近幾天金正恩是否會有更明確的指示，引發各界關注。

另外，金正恩30日也提到經濟事業體系與整頓綱紀、人民經濟主要工業部門的任務以及擴大農業生產等，還有改善科學、教育及保健工作，生態環境保護與防災對策等，「針對黨與整體國家事業面臨的問題提出廣泛的解決方案。」

報導提到，為達到革命的最終勝利、使人民過上更好的生活，勞動黨再次下定決心，投入長期鬥爭；金正恩歷史性的報告除加強主體力量與內部動力，指出一切妨礙國家進展的挑戰與難關，邁出革命性的步伐，使自力富強與繁榮的大業能夠早日實現。

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