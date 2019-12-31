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美軍猛烈空襲！伊拉克痛批「侵犯主權」　總理：重新審視關係

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▲▼伊拉克總理邁赫迪（Adel Abdel Mahdi）宣布辭職。（圖／路透社）

▲伊拉克總理邁赫迪（Adel Abdel Mahdi）。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

美軍日前空襲伊拉克和敘利亞境內的「真主黨旅」5個據點，造成至少25名真主黨旅戰士喪命，超過55人受傷。對此，伊朗30日表示，美國此舉形同「支持恐怖主義」，因為真主黨曾協助打擊伊斯蘭國（IS）；伊拉克總理馬赫迪也指，該國會重新審視和美國的關係，「空襲行動嚴重侵犯伊拉克主權。」

馬赫迪（Adel Abdel Mahdi）表示，美國的空襲行為是基於他們的政治利益而非伊拉克，嚴重侵犯他國主權，「這迫使伊拉克重新審視和美國的關係。」馬赫迪強調，多年來伊拉克都和美國並肩作戰，共同對抗伊斯蘭國，如今美國對伊拉克部隊的襲擊既惡毒且不可接受，會產生嚴重的後果。目前伊拉克外交部也已召見美國駐巴格達大使了解情況。

▲▼伊拉克總理邁赫迪（Adel Abdel Mahdi）宣布辭職。（圖／路透社）

▲美軍空襲「真主黨旅」5據點，有3處在伊拉克，另外2處位在敘利亞境內。（圖／路透社）

伊朗外交部發言人穆薩維（Abbas Mousavi）30日將美軍的行動形容成「恐怖行動的證據」，並要求美方停止干涉伊拉克內政，且外國軍隊駐守在該區域只會導致當地緊張情勢升級，要求美方人員離開該區域，「美國對伊拉克領土、伊拉克部隊的軍事侵略，就是恐怖行動的直接證據，（我們政府）對此表達強烈譴責。」

美國國務院資深官員則向BBC表示，是伊拉克未能協助「保護」美國的利益，「我們已經多次警告伊拉克政府，我們和他們分享訊息，試圖與他們合作，而我們作為被邀請的客人，伊拉克有責任保護我們。」美國認為真主黨（Kataib Hezbollah）近幾次對美軍駐伊拉克基地的攻擊，是親伊朗派所為。

五角大廈發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）表示，「真主黨旅多次襲擊伊拉克的基地，作為回應，美軍進行多次精準防禦攻擊行動，這將削弱真主黨旅未來對OIR聯軍發動攻擊的能力。」

►美軍空襲是「恐攻鐵證」！　伊朗：停止干涉伊拉克內政
►美轟炸真主黨旅「劍指伊朗」　蓬佩奧：無法容忍危及美國人的行動
►反政府示威持續2個月未解...逾400人死亡！伊拉克總理辭職

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