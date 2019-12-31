人權律師遭警「圍毆潑漆」　肋骨斷裂接威脅電話：安分點！

▲埃及人權律師艾德（Gamal Eid）遭警察圍毆潑漆。（圖／翻攝自Facebook／Gamal Eid）



記者張方瑀／綜合報導

埃及人權律師艾德（Gamal Eid）日前在住家附近遭警察襲擊，約有12人對他拳打腳踢，甚至在他身上潑滿油漆，並持槍阻止周圍的人伸出援手。艾德表示，這已經是他第2次被攻擊，襲擊者從未受到任何懲罰，反倒是他被打斷肋骨後，還收到威脅電話要他安份點。

艾德29日在臉書公布一張滿臉都是紅色、黃色油漆的照片，並指出，他當時正在住家附近準備攔計程車，沒想到突然被一群警察和維安人員包圍，「一些人阻止我前進、一些人毆打我、一些人用油漆潑我、一些人在拍攝我、一些人用槍威脅那些想幫助我的人，這樣就沒人能幫忙了。」艾德說攻擊他的人至少有12個。

艾德隨後向檢察官辦公室提出申訴，且這已經是他第2次成為攻擊目標，「但他們不會被追究責任，他們凌駕在法律之上。」艾德說，這些攻擊不斷發生，卻沒有受到任何懲罰，「我不知道這種狀況是否會停止，但我知道，只要我還能說話，我就會把一切都說出來，我絕對不會妥協。」

埃及人權組織也在聲明中指出，這已經是去年10月以來第2次的攻擊事件，前一次還造成艾德肋骨斷裂，甚至在被攻擊後，還收到威脅電話跟簡訊，要求他們保持安靜，「安分一點。」艾德說，他是被禁止離開埃及的30名人權運動人士之一，「埃及的人權運動者已經成為政府的人質，他們發動攻擊，要求我們保持沉默。」

人權觀察中東事務主任惠特森（Sarah Leah Whitson）表示，埃及的維權人士不斷被攻擊，讓人擔心領導階層也參與其中。