川普滿意度狂飆！和歐巴馬並列「最受尊敬男性」　蜜雪兒蟬聯女性冠軍

▲美國總統川普與前總統歐巴馬並列最受尊敬男性。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國蓋洛普（Gallup poll）最新民調出爐，美國總統川普與前總統歐巴馬，同時成為美國年度「最受尊敬」的男性，看似在兩個極端的男人，卻在2019年末共享此份殊榮。不過，這已經是歐巴馬第12次入圍，川普則是第1次。而前第一夫人蜜雪兒歐巴馬則是連續第2年獲選為年度「最受尊敬」的女性。

▲歐巴馬連續12次入榜。（圖／達志影像／美聯社）



川普（Donald Trump）與歐巴馬（Barack Obama）同時以18％的支持度，獲選為2019年度最受尊敬的男性。有趣的是，根據調查有41％的民主黨人士選擇了歐巴馬；45％的共和黨人士選擇了川普，這也代表著美國社會出現了明顯分歧。

另外，現任總統通常都會是美國人心中最崇拜的人，然而川普在就任前兩年都未得第一，如今奪冠代表著美國人民對他的滿意度有顯著提升。

其他被提到的男性包含，前總統卡特（Jimmy Carter）、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）、微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）、教宗方濟各（Pope Francis）、民主黨參議員桑德斯（Bernie Sanders）、股神巴菲特（ Warren Buffet）等人。歐巴馬連續12次上榜，也代表他在卸任後仍受到民眾歡迎，前總統艾森豪（Dwight Eisenhower）也曾在卸任後多次入榜。

▲蜜雪兒歐巴馬（左）與梅蘭妮亞（右）名列冠亞軍。（圖／達志影像／美聯社）



最受尊敬的女性由米雪兒歐巴馬（Michelle Obama）再度以10％的支持度蟬聯，其次則是現任第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）。這也是蜜雪兒歐巴馬第2年打敗希拉蕊（Hillary Clinton），希拉蕊在過去25年中，曾經有22次奪冠。這次入榜的女性還有氣候少女通貝里（Greta Thunberg）、脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）。