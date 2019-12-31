大選逼近「藍綠各有隱藏困境」　選舉結果牽國際局勢…外媒：中方回應更關鍵！

▲2020總統大選，蔡英文、宋楚瑜、韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳亭伃／綜合報導

距離2020台灣總統、立委大選僅剩11天，除了台灣政治生態是否改變之外，外媒也相當關注選舉過程中的狀態，其中包括中國立場的表態，以及未來美國對台政策、中美關係等。外媒《The Hills》就分析，此次台灣選舉勢必將會中美、台美、兩岸關係帶來相當大的影響，甚至中國方面也必須重視人權問題。

根據《The Hills》報導，過去幾個月選戰開打時，香港示威遊行的開始，讓民進黨名正言順的提到「主權、自由、民主」的議題，引起廣大年輕的台灣民眾共鳴，此外也分析到，親民黨主席宋楚瑜雖在稍晚宣布競選，但實際上對於藍綠選情影響並不大，反而親民黨在立院中的席次會更加重要。

《The Hills》也提到，在這場藍綠大戰中，政黨團結是最重要分出勝負的關鍵，例如民進黨內部也會有「反同」聲浪，該如何徹底達成共識也是一門學問；而國民黨中，提名名單出現親中候選人引發民眾反彈，也需要在名單上有所斟酌。《The Hills》也以蔣萬安與吳怡農的競爭作為一個舉例，認為蔣萬安屬於過去政治世家蔣家後代，些許象徵舊政權新思維的表現，但對槓上民進黨新潮流的吳怡農，也令人相當關注。

報導中分析，一月份大選之後，兩岸關係、台美、中美關係都將受到影響，甚至因為中美貿易戰而牽動全球經濟，因此期盼中國可以更注重人權之外，對待選舉之後的台灣態度，勢必也將牽動整個亞洲。