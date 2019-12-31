從老佛爺到高以翔…2019年「10個台灣人絕對知道」的殞落明星名人！

▲2019年台人熟悉的殞落名單，老佛爺的離開對時尚界衝擊相當大。（圖／翻攝自IG）

記者陳亭伃／綜合報導

2019年即將過去，這一年中發生不少國際大事、台灣大事，許多新的人事物出現，也有許多經典人物、明星離眾人而去，以下盤點「台灣人絕對知道的」10位2019年殞落明星名人：

1. 卡羅爾斯平尼（Caroll Spinney）

美國操偶家，知名操偶「芝麻街大鳥」，逝世：2019年12月8日。

2. 卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）

法國巴黎時尚創意總監、時裝設計師、攝影師等，其最知名的是擔任頂級法國時裝品牌香奈兒的領銜設計師兼任創意總監；逝世： 2019年2 月19日。

3. 朱斯沃爾德（juice wrld）

以《Lucid Dream》走紅的美國新生代說唱歌手Juice WRLD，在芝加哥中途國際機場突然癲癇發作，緊急送醫後仍舊回天乏術，得年21歲；逝世：2019年12月8日。

4. 車璌河

南韓男演員，本名李在鎬，為Fantagio旗下演員團體Surprise U成員；逝世： 2019年12月3日。

5. 雪莉（崔真理Sulli）

南韓歌手、演員、主持人，童星出身、2009年正式以f(x)身份出道；逝世：2019年10月14日。

6. 具荷拉

南韓女歌手、演員，曾為韓國女子組合KARA成員；逝世：2019年11月 24日。

▲雪莉、具荷拉、車璌河相繼離世。（圖／翻攝雪莉、具荷拉、車璌河IG）

7. 馬如龍

台灣男演員，演出超過50部台語連續劇，晚年以電影《海角七號》、《艋舺走紅》；逝世：2019年6月9日。

8. 賀一航

台灣主持人、歌手、演員。逝世：2019年6月3日。

9. 高以翔

台灣男演員、模特兒，曾與與丁春誠、陳紹誠、藍鈞天四人被封為「時尚F4」；逝世：2019年11月27日。

10. 阿布（Boo）

Boo是一隻波美拉尼亞狗，在臉書上超過1750萬讚，臉書粉絲數驚人，因為一張歪頭吐舌照爆紅；死亡：2019年1月18日。

▲阿布 BOO。（圖／翻攝自BOO IG）

▲高以翔突然離開，震驚演藝圈親友。（圖／傑星傳播提供）