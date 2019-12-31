「庇護前總統」疑雲　玻利維亞驅逐墨國大使、2西班牙外交官員

▲玻利維亞臨時總統阿涅茲（Jeanine Áñez）宣布驅逐墨國大使與2名西班牙外交官員。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

玻利維亞臨時政府30日宣布，驅逐墨西哥大使梅爾卡多（MaríaTeresa Mercado）以及2名西班牙外交官員，指控對方試圖帶走前總統莫拉萊斯（Evo Morales）首席幕僚昆塔納（Juan Ramon Quintana）。墨西哥外交部表示，這個舉動是「政治性的」，已經召回大使，確保安全。西班牙也宣布驅逐3名玻國外交官，強烈否認涉入他國內政。

玻國臨時政府30日宣布，驅逐墨西哥大使梅爾卡多與2名西班牙外交官員，限制72小時內出境。總統阿涅茲（Jeanine Áñez）說，這些人「嚴重傷害了玻利維亞政府與人民的主權、尊嚴與憲法」，是「不受歡迎的角色」。她強調，不會容忍人們「試圖掩蓋或保護煽動叛亂與恐怖主義的罪犯」，玻利維亞也不會成為任何國家的殖民地。

根據《衛報》報導，玻國前總統莫拉萊斯下台以後，盟友、幕僚與親信等9人抵達墨西哥大使館尋求庇護。臨時政府指控，西班牙外交官員假借拜訪名義，試圖把高級幕僚昆塔納帶走。

▲墨西哥大使梅爾卡多（左）表示，很自豪維持國家庇護的傳統。圖為她參加聖克魯斯墨西哥婦女會議。（圖／翻攝Twitter@mtmercado2002）

墨西哥外交部表示，這個舉動是「政治性的」，基於安全考量，已經召回大使，將會尋求國際法庭，協調糾紛。梅爾卡多表示，非常自豪自己維持國家「庇護的原則與傳統」，外交部長埃塞拉德（Marcelo Ebrard）也說她「完全代表了墨西哥以及其支持庇護與和平的事業。」內政部長桑切斯（Olga Sanchez）表示，沒有意圖打破外交關係，但不可否認兩國正處於緊張狀態。

西班牙政府宣布，將驅逐3名玻利維亞外交官員，但強烈否認涉入他國內政。馬德里當局指出，散播錯誤陰謀論，將會損害兩國關係，澄清那次只是「純粹禮儀性地拜訪在大使館內尋求庇護的人」，呼籲玻利維亞回歸兩國之間「信任與合作的共識道路」。

▲玻利維亞前總統莫拉萊斯（Evo Morales）11月黯然下台，先後到墨西哥與阿根廷尋求庇護。（圖／路透）



綜合外媒報導，莫拉萊斯是玻利維亞第一位原住民總統，立場左派，執政近14年間推出許多社會福利政策，但涉嫌操作10月20日總統大選，企圖「逆轉結果」連任，引爆全國抗議，最後失去軍警支持，11月10日黯然下台，先後到墨西哥與阿根廷尋求庇護，並稱自己是「政變」的受害者。

時任參議院副議長阿涅茲宣布成為臨時總統，但前領導人的支持者不滿示威，阻塞交通，一度造成行政首都拉巴斯（La Paz）等重要城市物資短缺，釀成35人喪生。

►玻利維亞檢方發布逮捕令 流亡前總統痛批：非法又違憲

►防堵莫拉萊斯！玻利維亞國會通過新法「禁止連續2屆任職者」又參選

►玻利維亞臨時政府指控前總統「煽動抗議」公布影片啟動調查



►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！