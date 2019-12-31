　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

真的要簽了！傳劉鶴本周率團赴華府　簽署86頁第一階段貿易協議

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中國國務院副總理劉鶴抵達華府，先與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）見面。（圖／路透）

▲傳劉鶴將於本周前往華府。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

消息人士指出，中國國務院副總劉鶴將於本周六率領代表團前往華府，正式與美國簽署第一階段的貿易協議，讓長達一年多的貿易戰暫時緩解，白宮貿易顧問納瓦洛（ Peter Navarro）則指出，雙方將會在下周簽署協議。

《南華早報》報導，一名消息人士指出，劉鶴將會在1月4日率領代表團前往華府，預計將會簽署中美第一階段的貿易協定，為長達一年多的貿易戰降溫，而這個邀請是來自華府，劉鶴得知後也很快就答應，代表團預計會在華盛頓待上幾天，預計下下周就會簽署。

報導指出，中美官方都還未證實這個行程，中國商務部暫時沒有評論。不過，中美將簽署第一階段貿易協定仍象徵著兩大經濟強權之間的貿易戰趨緩，外界預期將會刺激全球的市場復甦成長，另外，也有機會化解中國與美國之間的緊張局勢，尤其是在美國議員通過與香港和新疆相關的人權法案後。

路透社報導，白宮貿易顧問納瓦洛在30日接受福斯新聞採訪時則表示，要等到川普或是貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）親自宣布後才能證實此消息，但他指出應該會在下周簽署，目前只剩下翻譯部分要完成。

納瓦洛表示，協議內容會盡快向大眾公開，不希望這期間出現任何的阻礙，「基本上還要翻譯成中文，並多次檢查，以確保兩個版本相符」。這份協議將會長達86頁，其中包含許多有關智慧財產的細節，納瓦洛認為，這在強迫科技轉移以及操縱貨幣方面的溝通，都是一個良好的開始。

萊特海澤先前指出，雙方將在1月第一周簽署協議，而在上周，川普向記者表示，他將會與中國國家主席習近平共同舉辦簽署的儀式，但沒有提供更多細節。

ET快訊
韓國瑜博士生16頁論文曝「超懂罷免」！她分析：像預言現在情勢
快訊／碧華國小持槍嫌落網！「砰砰2聲」屁股中一槍　畫面曝光
女版高以翔！美胸女星落水掙扎　郭彥均爆不救人還划槳K她頭
快訊／砰砰2聲！三重碧華國小傳槍響　警追持槍嫌地下停車場對峙
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

真的要簽了！傳劉鶴本周率團赴華府　簽署86頁第一階段貿易協議

與1男滾床「遭11人硬上」　金髮妹撤告...反被告誣陷定罪恐關1年

荷蘭Ella 「湖水綠電眼+雪白美腿」仙氣勾人　網友暴動：想增產報國！

中美第一階段協議「1月初簽署」　傳劉鶴周六率團訪華府

澳洲野火逼近墨爾本郊區　居民收警告：趁還來得及快逃阿

10歲童翻牆進廢棄空地！下一秒遭6犬包圍狂咬　救出已斷氣

7個月嬰兒上任德州懷特霍爾市長　議員：每個人都想抱他散步

被風吹進冰川！滑雪場「禁用塑膠製品」　義大利搶下歐洲第一例

到處都是總理的臉　紐西蘭人推「#TurnArdern」運動把她翻過去

英國《衛報》報導：台灣大選是公民與「假新聞」的戰爭

蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」

韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

造勢脫衣嗆：拎北金價生氣 X！　韓國瑜致詞誤稱「2300萬台胞」

不滿碗太小！她「咆哮飆罵嫌店家」正義妹出聲遭罵哭...眾人全怒炸

希澈首談雪莉、具荷拉！　認了收養貓咪「看到牠就哭」

他勇敢公開與前女友分手原因 發現自己愛上男人：比較快樂

玄彬用肉身幫孫藝真擋子彈　最後關頭騎檔車衝出來..根本帥瘋

呸姐「提頭」來了！蔡依林演唱會開跑　登7層樓高空降小巨蛋

真的要簽了！傳劉鶴本周率團赴華府　簽署86頁第一階段貿易協議

與1男滾床「遭11人硬上」　金髮妹撤告...反被告誣陷定罪恐關1年

荷蘭Ella 「湖水綠電眼+雪白美腿」仙氣勾人　網友暴動：想增產報國！

中美第一階段協議「1月初簽署」　傳劉鶴周六率團訪華府

澳洲野火逼近墨爾本郊區　居民收警告：趁還來得及快逃阿

10歲童翻牆進廢棄空地！下一秒遭6犬包圍狂咬　救出已斷氣

7個月嬰兒上任德州懷特霍爾市長　議員：每個人都想抱他散步

被風吹進冰川！滑雪場「禁用塑膠製品」　義大利搶下歐洲第一例

到處都是總理的臉　紐西蘭人推「#TurnArdern」運動把她翻過去

英國《衛報》報導：台灣大選是公民與「假新聞」的戰爭

唇彩老是愛掉色？提升唇妝持久度3大關鍵　彩妝師：雙層塗抹加蜜粉

快訊／衝進三重碧華國小「砰砰兩聲」　持槍嫌屁股中一槍！趴臥摸頭送醫

全台2020跨年晚會交通管制懶人包！想順利上車回家必看

黃色小鴨經典重現！「霍夫曼的療癒動物園」席捲華山

營養補充足　減少惡病質

博士生韓國瑜16頁論文曝光「超懂罷免」！她分析：像預言現在情勢

快訊／「砰砰兩聲」三重碧華國小傳槍響　持槍嫌衝進停車場…警匪對峙中

郭彥均被爆欺負新人！「錄影當場給難堪」　結果踢到大鐵板外放大陸出外景

楊實秋分析韓國瑜「川普式打法」　鄭弘儀聽完驚呆：毛骨悚然

陳綺貞拿800萬補助「展覽自家安全帽」　文青形象幻滅染銅臭

動物園大象發情！遊客面前瘋狂攻擊馴獸員「下秒直接踩爆他」

國際熱門新聞

6惡狼姦殺22歲女大生　3判死3重刑

英女遭11人硬上　反被告誣陷定罪

10歲童進空地　遭6犬包圍狂咬亡

輪椅被擋　伯猛搖梯子害他3樓摔下

荷蘭Ella仙氣電眼勾人　網：想增產報國

少年「十字架插喉」殺戀童癖神父

沙漠魚全球僅存38隻...竟遭醉漢害死

邋遢女室友裸體煮飯　反罵房東不關門

中美協議簽署　傳劉鶴周六赴美

野火逼近墨爾本　官員：快逃阿

餓到吃野草！他翻身變「億萬老闆」逆襲故事曝

女大生外送遭性侵　棄屍在廢棄屋

真的要簽了！傳劉鶴本周率團赴華府

龍婆2020年預言公開！亞洲進入「天災肆虐年400人將罹難」

更多熱門

相關新聞

大陸經濟新聞（上）　中美新起點

大陸經濟新聞（上）　中美新起點

大陸「十三五規劃」即將收關，在全面建成小康社會之前，2019的大陸經濟情勢繼續由「中美貿易戰」與自身「結構性改革」貫穿全年，《ETtoday新聞雲》整理出2019年大陸「十大經濟新聞」，包括中美達成第一階段貿易協議、外商投資法發布、豬價高漲和人民幣兌美元匯率破「7」等，回顧大陸年度重要經濟事件。

中美協議簽署　傳劉鶴周六赴美

中美協議簽署　傳劉鶴周六赴美

美空襲伊拉克　伊朗：恐攻鐵證

美空襲伊拉克　伊朗：恐攻鐵證

監視器傳陌生男聲逗小孩　爸怒告

監視器傳陌生男聲逗小孩　爸怒告

機場驚見黑絲襪美腿　真面目曝網傻了

機場驚見黑絲襪美腿　真面目曝網傻了

關鍵字：

貿易戰中美貿易戰美中貿易戰貿易協議川普劉鶴北美要聞

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

鍾明軒被罵垃圾「台灣真的病了」！

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

6惡狼姦殺22歲女大生　3判死3重刑

外送員緊抱車禍痛哭童　4客催單負評

上原亞衣自曝拍片收入　難忘以一尬百

12星座說謊王！唐綺陽：第1名根本沒有良心

國中操場埋屍案　真相遲到16年

韓國瑜爆走罵媒體「扣分」　柯文哲：頭殼壞去

等10個月！汪遭退落養寞回收容所

今越晚越冷最凍、降雨熱區曝　一張圖秒懂跨年元旦天氣

《我獨》朴娜勑出道13年首得大賞「哭到手抖」！

再過3天過生日…女偶像大城杏心臟病發作身亡！

韓國瑜「膝蓋走路」　學者：勝選氣勢已凝聚

夫激吻陳綺貞卻騙說「去看書」正宮淚崩

家犬挑戰比特犬遭咬　飼主憤砍狗燒狗

更多

最夯影音

更多
蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」

蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」
韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

造勢脫衣嗆：拎北金價生氣 X！　韓國瑜致詞誤稱「2300萬台胞」

造勢脫衣嗆：拎北金價生氣 X！　韓國瑜致詞誤稱「2300萬台胞」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面