荷蘭Ella 「湖水綠電眼+雪白美腿」仙氣勾人　網友暴動：想增產報國！

▲荷蘭正妹艾拉（Ella Freya）一雙湖水綠深邃電演太迷人。（圖／翻攝自Ella Freya Instagram，下同）



記者林彥臣／綜合報導

荷蘭與台灣在歷史上有著不解之緣，在PTT表特板上日前流傳了一位荷蘭仙氣正妹的美照，讓網友再度認識荷蘭！這位仙氣正妹叫做艾拉（Ella Freya），她最迷人的地方就是一雙湖水綠的電眼，深邃的雙眸就如同清澈的湖水，讓人想義無反顧地墜入。

艾拉出生於1997年9月18日在荷蘭阿姆斯特丹出生，星座處女座，是荷蘭與新加坡混血兒，身高169公分職業是YouTuber跟模特兒，曾經在新加坡、台北跟東京從事過模特兒工作，所以她對台灣並不陌生，近期則是在日本讀書學習日文。

在艾拉在同名的YouTube頻道中，主要的創作以開箱小物和穿搭教學為主，但是她的頻道總共只有9部影片，她在2019年1月最後更新的影片中指出，她因為工作壓力太大罹患恐慌症，所以決定暫時離開模特兒的工作，會工作重心轉往自由度比較高的YouTube經營上。但是她在2019年1月之後頻道就再也沒有更新。

PTT網友日前轉載了她的IG後，在推文中討論表示，「眼睛好勾」、「這個超可愛的，祖國荷蘭妹」、「這要燒多少香才娶得到」、「想生混血寶寶」、「想和祖國妹子增產報國，我是說GDP」。

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