2020年貨幣及財政政策都放鬆！中國社科院：GDP增速約6%

▲張明預料明年對於中國是穩增長。示意圖，與本文無關。（圖／CFP，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

中國社科院世界經濟與政治研究所國際投資研究室主任張明指出，2020年中國經濟仍將繼續尋底，GDP增速即使破6%，也會在6%附近；CPI增速則有望在二、三季度明顯回落，「滯脹」的短期格局將會有所修正。

張明在最新文章中表示，2020年對於中國是穩增長、調結構與控風險的微妙平衡之年，預計明年政府仍將實施逆週期宏觀經濟政策，但政策力度與政策重點均在審慎考慮的範圍內，而且可能隨著經濟增速、風險暴露的演進而調整。

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「2020年，無論是完成全面構建小康社會的目標，還是完成10年內GDP總量翻番的目標，都問題不大。但還是不能忽視結構調整與防範系統性風險的中長期任務」，張明稱，「如何解決地方債問題、以及與地方債關聯密切的房地產問題，將在未來五年內繼續考驗中國政府的智慧、勇氣與決心。」

至於財政政策方面，張明預料明年寬鬆力度將會進一步加大，公共預算赤字率料將上升至約3%，專項債發行規模可能超過3萬億元人民幣，並會要求地方政府將大部分專項債用於基礎設施建設。

此外，還會調低部分基建項目的資本金比例，以吸引信貸資金與社會資金的參與；同時，加大對地方政府隱性債務的置換處理力度。「考慮到財政前置作用與通貨走勢，2020年可能呈現出財政上半年發力、貨幣下半年發力的特點。」張明稱。

針對貨幣政策，張明預計2020年仍將有2至3次的降準，最近的一次降準可能發生在春節之前或者兩會前後。「明年仍將延續溫和放鬆基調，降準、公開市場操作與降息三者仍將有機結合起來。」

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