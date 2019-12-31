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台灣中油精進探勘技術、研發生物整治製劑有成　邁向綜合性國際能源集團

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▲台灣中油。（圖／台灣中油提供）

▲台灣中油表示，今年已完成仁澤3號及4號兩口地熱鑽井與產能測試，取得珍貴的井測數據、井孔影像等資料，可充分掌握仁澤地熱潛能範圍的空間分布。（圖／台灣中油提供，下同）

財經中心／綜合報導

台灣中油公司探採研究所經多年研究，已建立油田從探勘到開發的一條龍評估技術、成功應用頻譜分解分析新技術、建立環境法醫油污染鑑識技術、完成環境友善生物整治製劑的實驗室測試等；在地熱探測方面，108年與探採事業部在宜蘭仁澤地熱區完成仁澤3號及4號兩口地熱鑽井與產能測試。台灣中油表示，未來將繼續朝綜合性國際能源集團目標邁進。

台灣中油指出，一條龍評估技術已成功落實於查德礦區探勘工作，並完成奧瑞（ORYX）油田的開發計畫。繼107年獲查德政府核准奧瑞油田開發後，預計109年初將產出該礦區第一桶原油，成為台灣中油海外油礦探勘，第一個成功開發生產的案例。探研所成功應用頻譜分解分析新技術，提供油氣探勘評估時所需用到的古水道資訊，將有助於提升油氣探勘評估效能、增加探勘成功率。

請繼續往下閱讀...

▲台灣中油。（圖／台灣中油提供）

▲探勘人員測試油氣。

探研所具有油品鑑識的專業技術，從民國97年開始協助環保署建立油污染鑑識技術，102年至106年執行「應用環境法醫技術建立市售柴油指紋圖譜調查計畫」，完整建立市售柴油鑑識技術，107年更繼續將技術推廣到汽油鑑識。一旦發現油污染，可立即對污染油品進行鑑識分析，找出污染源、迅速截斷漏源、釐清污染責任。

除此之外，成功完成環境友善生物整治製劑的實驗室測試，是探研所與國立中山大學產學合作的另一項成就，待調整配方後將進行模場試驗，增進油污染的分解效率。台灣中油表示，生物整治製劑的菌種來自煉油廠的廢水污泥，是一種自然界生存在油污中、且對油料具有強效分解能力的優勢菌種（群），生物分解技術能快速有效處理土壤及地下水油污，有助保護環境。

▲台灣中油。（圖／台灣中油提供）

▲苗栗出磺坑131號井生產設備。

能源是國家經濟發展的命脈，地熱是取自地底源源不絕的熱能，乾淨又環保。台灣中油表示，今年已完成仁澤3號及4號兩口地熱鑽井與產能測試，取得珍貴的井測數據、井孔影像、地下電阻等資料，探研所建置完成仁澤的地質構造模型與裂隙滲透率模型，可充分掌握仁澤地熱潛能範圍的空間分布。

台灣中油進一步表示，為增加台灣自主能源比重、穩定油氣供應及推動友善環境，響應政府推動綠色能源政策，以自有鑽探技術積極進行探勘研究，將繼續朝「綜合性國際能源集團」的目標前進。

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