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呱張耶！原來達成夢想可以這麼簡單Try it！

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▲▼利根川溯溪。（圖／記者趙蔡州攝）

▲勇敢嘗試、勇敢冒險，讓人生很不一樣！（圖／資料照，記者趙蔡州攝）

消費中心／綜合報導

夢想可大可小但可以很不一樣，想衝一波當然得挑最熱血的來做，24小時環島，跟死黨挑一場3,000分的鬥牛，到紐西蘭追逐2020年的第一道曙光，不管夢想是否能夠成真，追逐的過程與感動會深刻流竄在血液中，能夠堅持到底、熱血敢Try的你，想想都覺得帥到掉渣。「有些事現在不做，一輩子都不會做了。」想去哪裡、想做什麼就馬上動起來，面對鏡子確認過眼神、拿著包包，就可以熱血邁入旅程，勇敢Try it！上班上課，那等你逐夢完再說！

▲▼純喫茶。（圖／翻攝自PIXABAY）

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▲自己一個人出發很棒，揪朋友一起更有趣，想去哪裡說走就走。（圖／翻攝自PIXABAY，下同）

▲▼純喫茶。（圖／翻攝自PIXABAY）

▲挑戰，不需要等待。（圖／翻攝自PIXABAY）

▲▼純喫茶。（圖／翻攝自PIXABAY）

▲停止想像，現在就勇敢去做吧。（圖／翻攝自PIXABAY）

太陽好毒會曬黑、天氣太冷會感冒、擔心花時間、花錢，過去常窩在家裡當「沙發馬鈴薯」！「第一次的環島行，雖然累得跟狗一樣，但親眼看到許多課本上的美景，曬黑根本小case！」、「這趟溯溪之旅High到爆，雖然嗆到好幾口水，但只要沒人偷尿尿就好，還能偷看同學的比基尼超爽！」、「還好有計畫畢旅去泰國，網路上說自助有多難根本是在旋轉我，好在有去，才能留下美好回憶」，但聽著別人分享熱血挑戰的事物，總是會撩撥起心中的衝動，484也想衝一波！其實不做任何事也不會怎樣，但走出去會很不一樣，敢一個人挑戰，或是享受跟朋友一起創造的回憶的過程，就像聖鬥士燃燒小宇宙，挑戰就能看見新的自己。

try it。（圖／純喫茶提供）

純喫茶常說「想做趁現在Try it！」坐著聽別人說嘴，不如自己下場衝一波，就算滿身傷也可能會有妹子大讚：「好酷喔！你怎麼敢做？」這時撥下頭髮，眼神故意裝作迷濛望向遠方，酷酷撂下一句「沒想太多，只是Try it！」不只完成挑戰藍圖，甚至脫單都不是難事。機會是留給敢Try的人，有甚麼猶豫以後再說，反正也不是IQ 180，想太多沒意義，先Try 再說吧！

本文與純喫茶合作

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