2019年資金短缺、工資遲發！海航董事長：明年是化解流動性風險決勝之年

▲陳峰2020年新年獻詞。（圖／翻攝自海航集團微信公眾號）



記者邱茀濱／綜合報導

「2020年是海航化解流動性風險的決勝之年。」海航集團30日發布了董事長陳峰2020年新年獻詞，他坦承2019年海航有資金短缺，工資遲發、緩發的情況，但每位海航人都敢於擔當，勇於創新，讓每一顆螺絲釘都安全牢固，他向大家致以最崇高的敬意和最誠摯的感謝。

陳峰表示，國際局勢依然處於大動盪、大調整、大變革之中，全球風險點顯著增多。中國經歷40餘年改革開放，正處於全面深化轉型的新時期，面臨諸多困難和挑戰，但經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。「我們堅信，有以習近平總書記為核心的黨中央的堅強領導和中國特色社會主義制度的顯著優勢，一定能戰勝各種風險挑戰。」

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他提到，海航經過2019年狂風暴雨的洗禮後，依舊還站在那，面對流動性困難，海航堅定不移地貫徹黨和國家的指示精神，聚焦航空主業、健康發展，斷臂止血，打了一場場艱苦卓絕的「白刃戰」。

接著，他回顧了海航集團2019年的工作，防風險，在黨和國家的支持下，他們配合相關單位，摸清了家底，形成了化解海航流動性風險的整體方案，為根本化解風險奠定了基礎；堅決處置資產，六種方式並舉，全力自救，想方設法兌付公募債和投資理財產品，守住了不發生系統性金融風險的底線；提效益，我們調整集團組織架構和運營管理模式，裁減臃腫機構和人員，增收節支過緊日子，各項效益指標有明顯改善。

▲董事長陳峰坦承海航2019年有資金短缺的情況。（圖／翻攝海航集團官網，下同）



其中還有抓黨建、守底線等，陳峰指出「樹品牌，我們以『店小二』精神服務旅客，海南航空連續第9年蟬聯SKYTRAX『五星航空公司』稱號，並在全球航空公司TOP10排名中上升至第7位，守住了世界級航空品牌。」

不過，陳峰也坦承2019年海航有資金短缺，工資遲發、緩發的情況，但是他卻對海航人敢於擔當，勇於創新，讓每一顆螺絲釘都安全牢固，讓每一次簽派放行都準確無誤，在平凡的崗位上作出了不平凡的貢獻，感到最誠摯的感謝，同時要致以最崇高的敬意。

他又稱，海航的每一位員工必須清醒認識到，2020年貫徹落實好化解流動性風險的整體方案，不僅是主體責任，也是政治責任，更是海航的中心工作和總的任務。「我將和大家一起並肩戰鬥，堅定必勝的信心，以無我之心，不負國家，不負員工，打贏化解流動性風險的大決戰，開啟海航事業新征程。」

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