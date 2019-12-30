新台幣強升至一年半新高　科技廠「匯」心痛





▲進入第四季股匯雙漲，也讓美元計價的科技大廠獲利可能因匯率受損。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

進入第4季以來，新台幣兌美元已強升2.7%，兌人民幣同步上升、近三個月升1.91%，讓以出口為主的科技大廠第4季獲利增添變數，恐怕要因匯損心痛了。新台幣今（30）日持續升值逾一角，最高來到30.095元兌1美元，收在30.135兌1美元，創1年半新高。

新台幣自第3季以來就呈現漲多跌少的趨勢，為了避險，科技業大立光、台積電、鴻海等指標廠都嚴陣以待；以美金計價的代工廠也同樣緊盯住手中美元部位。

請繼續往下閱讀...

以代工廠英業達為例，第3季受到新台幣兌人民幣貶值拖累，拉低單季稅後淨利季來到10.64億元，季減22.05%，年減32.31%，為2017年第二季以來低點。

股王大立光第3季則受到人民幣單季貶值4%，匯兌損失達7.85億元，侵蝕每股獲利約5.85元，近乎半個股本。

就連權值股王台積電也因為匯率有慘痛經驗，台積電在2017年因台幣狂升值，全年少賺了60億元，相當於一家中小型企業的全年營收。

外匯專家李其展表示，企業財務操盤手都知道避險兩大方法，就是遠期匯率和NDF，但就他所知，很多廠商沒有真的用此兩方法避險，主要也是擔心可能付出避險成本，也就是說，萬一今天台幣重挫，不僅沒有從匯率賺到錢，還付出了成本。

李其展表示，只要股市續漲，新台幣就會續強，目前觀察，股匯市仍是持續往「好」的方向走，科技廠仍要咬緊牙關。