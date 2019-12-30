長華電持股天正3%　進軍被動元件及半導體設備市場

▲長華電材董事長兼總經理黃嘉能（右起）和天正國際總經理萬文財。（圖／長華電材提供）

記者周康玉／台北報導

長華電材（8070）與天正國際（6654）今（30）日簽署合作協議書，長華電材並持股天正3％，共同進軍被動元件、LED及半導體檢測設備市場，長華電材表示，未來會再增加持股。

長華電材董事長暨總經理黃嘉能指出，長華電過去專注於專業代理半導體封裝材料、設備通路商，初期以代理日本住友電木的封膠樹酯材料為主，從2006年起集團轉型為「準製造業」，與外商合資的原廠引進台灣，共同在台設立製造廠，不僅在台灣經營代理業務，更和原廠一起研發；之後陸續透過轉投資跨入不同領域，包括LED導線架、COF基板等，從代理業務延伸為投資控股。

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黃嘉能表示，2019年定調為長華電材轉型製造元年，再度啟動轉型，讓該公司扮演關鍵材料和設備製造和供應角色，透過與天正合作，是轉型重要的一步。

天正國際總經理萬文財表示，天正以往被認定為被動元件後端檢測及包裝機台設備為主，惟公司主要強項在於極小元件整體設備的設計、研發及製造等，舉凡LED、半導體或二極體等，都是公司涉獵的領域；近來也積極從被動元件設備，逐漸朝向半導體SOP及QFN分選機、SOT測試機，以及Mini LED測包機等研發製造前進。