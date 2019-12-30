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富邦投信成富邦金100%持有子公司　史綱轉任投信董座

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▲▼富邦,北富銀,台北富邦銀行,富邦金。（圖／資料照）

▲富邦金控進行組織架構調整，富邦投信調整成富邦金控直接100%持股的子公司。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

富邦金今（30）日宣布，為強化資產管理業務的版圖，金控組織架構進行調整，富邦投信由富邦證券100%持股的子公司，調整成為富邦金控直接100%持股的子公司，並於今日完成交割，配合組織架構調整，富邦證券董事長史綱轉任富邦投信董事長，富邦金控總經理韓蔚廷兼任富邦證券董事長。

富邦金控董事長蔡明興表示，長年的貿易出超、高額的儲蓄力，造成台灣長期以來資金充沛的現象，因此資產管理及財富管理的需求越來越殷切，這也是富邦金控未來最具發展潛力的業務領域。

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這次調整由富邦金控直接100%持股富邦投信，提升成為金控第一層的重要子公司，希望強化富邦投信的資產管理業務，對金控策略發展的重要性，同時富邦投信也將與金控其他重要子公司更緊密溝通合作，發揮資源綜效。

蔡明興指出，此次調整由富邦金控直接持股富邦投信，可望達到富邦金控、富邦證券及富邦投信三贏的效益，其中富邦金控可以達到分業管理、提升投信業務通路的資源整合暨跨售成效。

對富邦證券而言，資本適足率的提高對未來業務拓展有更大的空間，而富邦投信也提升在金控的重要性，與金控其他重要子公司合作和溝通將更為緊密，將邁向下一階段的成長。

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