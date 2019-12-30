澳洲野火逼近墨爾本郊區　居民收警告：趁還來得及快逃阿

▲澳洲東部野火肆虐。圖為新南威爾斯州野火情況。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

澳洲東部各地野火肆虐，其中在維多利亞州，火勢已經逐漸逼近第二大城墨爾本郊區，當局針對當地三處區域居民發出避難示警，警告若不把握時間撤離，恐怕將無法撤離。

綜合外媒報導，澳洲野火延燒維多利亞州、新南威爾斯、南澳大利亞和塔斯馬尼亞。墨爾本當局當地下午3時20分左右，針對市郊邦杜拉（Bundoora）、格林斯伯勒（Greensborough）和米爾公園（Mill Park）發表撤離警告，以免受困火場。

而維多利亞州東北角的東吉普斯蘭郡（East Gippsland）則是30日這波火勢的重災區，此外，塔斯馬尼亞東北部也發生多起野火，災情已經上升至緊急狀態。

另外，新南威爾斯鄉村消防局（NSW RFS）則證實，一名義消參與滅火行動時，因為消防車遭強風吹翻而喪命，另有2名消防員遭灼傷而送醫。

受野火災情影響，澳洲首都坎培拉已經取消跨年煙火表演，但第一大城雪梨目前仍決定照常施放跨年煙火秀。雪梨港跨年煙火是全球標誌性的跨年活動之一，預估將吸引100萬人湧入朝聖，為當地帶來1.3億澳幣（約新台幣27億元）商機。

不過，澳洲自9月份以來野火持續蔓延，已經造成9人死亡，超過1000棟房屋被毀，其中又屬雪梨所在的新南威爾斯災情最嚴重。新南威爾斯州副州長巴里拉羅（John Barilaro）譴責雪梨舉行煙火秀有助長野火的風險，呼籲今年停辦跨年煙火。

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