「空軍三重一村」奪新北取景榜首！《與惡》一鏡到底水湳洞漁港也成熱門景點

▲「空軍三重一村」登上新北熱門取景排行榜冠軍！電影《大約在冬季》劇組也選擇此作為男主角的家。（圖／新北市文化局提供）

記者林育綾／綜合報導

新北市協拍中心統計，截至今年11月底協拍件數達667件，超過107年度全年總和，成長率與同期相比提升了43%，突破歷史紀錄！而最受劇組歡迎的熱門拍攝場景由空軍三重一村榮登冠軍，坪林廉政研習中心、黃金博物館緊追在後，《與惡》中一鏡到底片段，也讓水湳洞漁港一躍成為旅遊熱點。

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▲《與惡》中一鏡到底片段，也讓水湳洞漁港一躍成為旅遊熱點。（圖／公視提供）

新北市文化局表示，台灣影視創作風氣自由，今年大放異彩的電視劇《我們與惡的距離》、電影《灼人秘密》、《返校》、影集《那一天》、《圈套》等深受觀眾的喜愛，而近年Netflix、HBO等國際平台投資台灣原創影視作品，成功營造話題及高點閱率，面對驚悚、犯罪、喜劇、體育、同志等各種題材作品多元的需求，如何以高效率滿足劇組，是協拍中心的一大挑戰。

新北市協拍中心自民國100年成立以來，服務了將近4千件影視作品，今年每月平均有60件新案件在新北市申請協拍，該中心對於場景的熟悉度、協助拍攝專業度，以及市府各機關的協調迅速，是能夠達成高效率的不二法門。

而新北市場景資源豐富，有山林、濱海等自然景色，還有都會景觀、老街風情等人文特色，加上交通便捷，成為影視劇組取景拍攝的熱門地，包括新北市文化局的各個館舍也是劇組的熱門拍攝地，今年經過整修重新開放的「空軍三重一村」更榮登熱門場景第一名，即將上映的電影《大約在冬季》也在此取景拍攝。

▲「坪林廉政研習中心」是詢問度第二高的熱門場景。（圖／新北市文化局提供）

而排名第二、第三的場景則分別是「坪林廉政研習中心」、「黃金博物館」，新北市協拍中心表示，今年引起話題的幾部作品《我們與惡的距離》、《罪夢者》、《極道千金》等影集，都選擇在新北市各地取景拍攝，尤其是《與惡》一幕一鏡到底片段，讓水湳洞漁港一躍成為旅遊熱點。

▲「黃金博物館」是今年新北熱門取景場景第三名 。（圖／新北市文化局提供）

另外還有即將播出楊雅喆導演的電視劇《天橋上的魔術師》、台荷合製電影《狂歡時刻》、驚悚電影《靈語》、程偉豪導演《移魂》、安竹間導演《你的情歌》賴孟傑導演的《殺手》等，也都在新北取景。

協拍中心表示，期待透過這些影視作品的上映，讓更多觀眾感受到新北市之美，目前提供封街拍攝、行政支援、場景借用或諮詢等服務，歡迎所有劇組與有需要的朋友洽詢新北市協拍中心。