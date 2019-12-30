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英國《衛報》報導：台灣大選是公民與「假新聞」的戰爭

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▲▼2020總統大選第三場政見發表會，蔡英文、宋楚瑜、韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲英國衛報報導台灣的大選是公民與假新聞的戰爭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林彥臣／綜合報導

台灣2020大選倒數不到2周的時間，國際媒體也關注台灣的選情變化，英國媒體《衛報》（The Guardian）以《隨著選舉將近，台灣大選是公民與泛中國假新聞的戰爭》（Taiwan's citizens battle pro-China fake news campaigns as election nears）為標題，報導台灣的2020總統大選。

《衛報》的報導指出，台灣的公民正在經歷一場「俄羅斯式」假訊息宣傳進行戰鬥，據信這些消息的來源很大一部分來自中國，而距離台灣下一任總統選舉只剩幾周的時間。

▲▼2020總統大選電視辯論會，蔡英文會後記者會。（圖／公視提供）

▲《衛報》指出蔡英文與北京的關係緊張。（圖／公視提供）

報導稱，台灣大選有兩個主要的候選人，分別是與北京關係緊張的民進黨候選人蔡英文，以及主張與中國關係更進密的國民黨候選人韓國瑜，這場大選很大程度上，是決定台灣與北京未來關係的全民公投。

▲▼韓國瑜大台中勝選造勢晚會,韓國瑜致詞 。（圖／記者李毓康攝）

▲《衛報》指出韓國瑜主張與中國關係更加緊密 。（圖／記者李毓康攝）

報導指出，蔡英文的黨一直以「抗拒中國，保衛台灣」作為競選口號，韓國瑜則是北京偏愛的候選人，蔡英文在週日的電視辯論上說，中國的野心勃勃是對民主最大的威脅。

報導指出，台灣的公民團體說，中國正利用台灣是亞洲最自由社會的開放性，進行網路上的假訊息宣傳，這種宣傳因為共同語言都是中文而變得更加有效，瑞典哥德堡大學（Göteborgs universitet）的學術調查單位V-Dem（Varieties of Democracy）研究指出，台灣是最容易遭受境外假訊息散佈的國家。

報導指出，這些假新聞包括「蔡英文的博士學位是假的」，或是香港民主運動人士黃之鋒在今年10月訪問台灣時，踢了一位老人。

資訊工業策進會（Institute for Information Industry）高級經理Jarvis Chiu表示，「中國有多種方式傳播錯誤訊息，我們發現內容農場不再只是簡單地產生假訊息，他們用更多不同的方式帶風向（manipulating opinions）我們協會一直致力於防止虛假訊息的傳播」。

Jarvis Chiu說，一大群人在某位候選人的發文或新聞底下，留下數千條的評論，從而轉移政策辯論的重點，虛假的網社群還會分享支持北京的內容，或誇大這類內容受好評的次數，利用「潛意識攻擊」反覆搜索某位候選人，藉此影響某位候選人的網路演算法，中國不會放棄這種作法，因為這是非軍事性的，不會引起全球的廣泛注意，未來只會越來越嚴重。

原文報導

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