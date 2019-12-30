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拚綠能！明年將釋7宗國有地標租　設太陽能光電

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▲政府目前積極在台南七股、將軍發展太陽能光電廠，但卻發現有人涉嫌占用在國有鹽灘地整地飼養文蛤，台南市學甲分局調查時意外查獲恐嚇取財通緝犯。（示意圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國產署明年將釋出7宗國有地標租，提供業者設置太陽能光電發電設備使用（示意圖／記者林悅翻攝）

記者吳靜君／台北報導

為了推動太陽能光電政策，國產署今（30）日表示，為了持續配合國家政策以及太陽能光電業者的需求，明（2020）年預計釋出7宗國有地標租，國產署表示，該等國有土地區位及基地條件俱佳，預計將在農曆年後在2月、4月兩批釋出、標租，歡迎有興趣的光電業者踴躍投標。

國產署表示，今（2019）年標租國有土地供太陽能光電發電設置使用情形良好，今年共標租2批，第一批標脫台南善化及高雄美濃土地，分別年收入租金有53萬元和62萬元；第二批再度標脫2宗，分別為台中后里及嘉義布袋，年收租金分別為309萬元與157萬元；此4宗土地標租光電案，面積合計6.67公頃。

請繼續往下閱讀...

國產署表示，為了配合推動台陽能光電政策，依據國有非公用不動產出租管理辦法，國有地可以標租給民間設置太陽能光電設備使用，除了去年的4見順利標脫。國產署目前再選出的國有地包含新竹縣1處、苗栗縣1處、台中市1處、雲林縣1處、嘉義縣2處及高雄市1處，共計7宗要預計明年標租給民間業者運用。

7宗國有地釋出共計11.19公頃，其中台中有1萬2429平方公尺、新竹湖口鄉有1萬4357平方公尺、苗栗有2059平方公尺、雲林1萬477平方公尺、高雄則是1萬2800平方公尺、嘉義的兩處分別釋出3萬5450平方公尺以及2萬402平方公尺。

國產署表示，該7宗國有地預計分兩批標租，大約都是在農曆年後，分別2月與4月標租，也希望有興趣的光電業者評估並且投標。目前國產署提供國有地設置太陽能光電有4種方式，從2018年開辦至今，申請開發（由民間申請籌設、國產署發同意書同意委託經營）有15件；已經同意委託經營有1件；委託改良利用（國產署提供土地，交由能源局或地方政府招商）有2件；標租則有4件。

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