法人看2020年台股還有高點可期　蘋果供應鏈首季淡季不淡

▲明年選股策略，法人建議，投資人可鎖定5G、記憶體、iPhone等議題。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

2019年封關倒數計時，台股今（30）日收跌38.22點，守穩在12000點之上。根據統計，今年以來到12月28日為止，外資對新興市場買超，印度市場奪下吸金王寶座，而台灣則名列第二，買超98.3億美元；展望2020年，法人表示，多數上市櫃公司看旺上半年業績動能，指數還有再創新高的可能。

回顧今年以來資金流向，根據彭博統計，吸金王由印度拿下，2019年至今吸金143.7億美元（約新台幣4,352億元），上周吸金3.3億美元（約新台幣99.9億元），也是連續3周吸金；其次為台灣，今年以來吸金98.3億美元（約新台幣2,997億元），上周吸金3.2億美元（約新台幣96.9億元），資金由流出轉為流入。

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▲外資對亞洲股市買賣超金額，其中台股今年以來吸金98.3億美元。（圖／中信投信提供，點圖可放大）

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，由於外資上周逢聖誕假期，除了自營商之外，交易相對清淡，後市可待外資收假後觀察，不過展望2020年，基於多數上市櫃公司看旺上半年業績動能，指數還有再創新高的可能。

周俊宏指出，在選股議題上，iPhone宣布將推出平價版手機，有助於推升買氣與訂單數量，預期第1季淡季不淡，業績成長股以及產業題材性高的族群將扮演主流，建議投資人可鎖定5G、記憶體、iPhone等議題，同時也看好汽車零組件與設備相關。

另在亞洲其他國家部分，中國信託亞太多元入息平衡基金經理人陳彥羽表示，亞太地區11月製造業PMI多數呈現增長，對於2020年的經濟展望為溫和復甦，成長可期。

此外，陳彥羽說，多數亞洲國家目前本益比評價偏低，在經濟回升下，將可帶動外資資金回補，有利股市表現，相對看好澳洲、香港與菲律賓。至於大陸部份，目前可關注5G帶來電子新產品應用，如5G手機、智能家居、無線充電與網路安全升級等。