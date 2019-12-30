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中鋼董事會通過新人事案　明年首季鋼市景氣可望回升

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▲中鋼公司表示，興達海基公司廠房在今年12月底竣工，集團建置80MW太陽發電容量也預計在今年底達標。（圖／中鋼提供）

▲中鋼公司表示，興達海基公司廠房在今年12月底竣工，集團建置80MW太陽發電容量也預計在今年底達標。（圖／中鋼提供）

記者林淑慧／台北報導

中鋼公司今（30）日召開董事會，會中通過工程與技術部門二位副總經理的人事任命案；展望明年鋼鐵市場，中鋼抱持審慎樂觀看法，預期明年第一季的鋼價景氣可望逐步回升。

中鋼表示，工程部門副總經理郭新進將於明年1月31日屆齡退休，遺缺由前工程部門副總經理、現任中宇環保工程股份有限公司董事長的陳宗德歸建後擔任；技術部門副總經理蔡松釗將於明年3月1日屆齡退休，遺缺由技術部門助理副總經理黃議興升任。

請繼續往下閱讀...

中美貿易戰持續延燒，衝擊今年以來的鋼鐵市場，尤其第3季以來鋼鐵需求疲弱、原料價格上漲，造成國內鋼鐵業界不小的壓力，綜觀亞洲主要鋼廠今年前三季經營結果，獲利也都大幅下滑。

不過，中鋼表示，在這麼艱困的經營環境下，中鋼今年第三季合併稅後淨利率達2.93%，僅略低於韓國浦項的3.11%，表現相對不俗。

另外，中鋼近年積極投入綠能產業，興達海基公司廠房已在12月底竣工，中鋼集團建置80MW太陽發電容量，也預計在今年12月底達標，未來可望持續優化生產流程、降低成本，提升公司競爭力。

展望後市，中鋼表示，隨著亞洲各鋼廠1月份的盤價皆陸續開漲盤，審慎樂觀預期第1季的鋼價景氣可望逐步回升。同時，也規劃新盤價制度，未來開盤將力求公平合理，為產業發展建構更健全的機制；為客戶、員工及股東、社會創造多贏局面。

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