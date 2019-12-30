主計總處公布最新人力僱用狀況　營建、不動產業景氣最佳

▲ 行政院主計總處。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（30）日，公布最新工業及服務業空缺數，共計22萬1千個，較上年同月增近8百個，因應員工流動性需求(含員工退休或遭解僱、資遣之人力補充)造成空缺增加3千5百個，因組織調整造成之空缺增加2千5百個，季節性人力需求之空缺亦增1千8百個。

因工作環境不佳、招募不易造成空缺減少5千2 百個，因營運好轉、業務擴增的空缺減少1千3百個，因現有員工技能不符之空缺亦減1千1百個。

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主計總處指出，截至8月底22萬1千個空缺中，以因應員工流動性需求為主，計13萬7千個或占62.1%，因營運好轉、業務擴增者計4萬4千個或占19.9%，兩者合計占 8 成 2。近10年來8月底因員工流動性需求之空缺占全體空缺比重多在5至6成間；業務量增加項目較受景氣影響，空缺占比多介於2至3成之間。

就行業別觀察，受營建、不動產業景氣較佳影響，8月底營建工程業空缺1萬3千個或占5.7%，年增2千個最多，不動產業空缺5千8百個或占2.6%，亦年增8百個次之；另金融及保險業因部分公司擴大招募員工，空缺8千4百個或占 3.8%，年增7百個。

而在製造業空則是缺7.9萬個或占35.9%，年減1千1百個最多，各中業空缺增減不一，其中機械設備製造業空缺7千2百個，年減1千6百個；電子零組件製造業空缺1.4萬個，年減1千1百個；電腦、電子產品及光學製品製造業空缺8千9百個，年增2千5百個。

各行業空缺數多與該行業人數規模成正比，以製造業最多，其變動受景氣波動影響較大，例如 99年、103年景氣回溫，8月空缺數分別年增2萬7千及2萬4千個，104年下半年景氣低緩，8月空缺數則年減2萬5千個；批發及零售業空缺數居次，住宿及餐飲業則多居第三位，兩者易受國內消費需求影響，因此變動幅度較為平緩。