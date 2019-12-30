母聖誕節前夕癌逝…留下7子女　鄰居慨送「堆積如山」禮物陪過節

▲鄰居募集上百件聖誕禮物陪7兄妹過聖誕節。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

聖誕節是一個充滿幸褔、感恩與溫暖的節日，不過對於住在英國達比郡（Derbyshire）的7兄妹來說，卻是痛苦的節日，因為他們的母親卡特蓮娜在聖誕節前夕因癌症去世。他們的鄰居知道這件事情後，就開始秘密籌畫一個「巨大的驚喜」，結果在聖誕節當天，有上百件的禮物送到他們家，陪伴7兄妹度過沒有母親的聖誕節。

32歲的卡特蓮娜（Katrina Scott）與48歲斯科特（Jay Scott）相戀十年，卡特蓮娜也對斯科特與前妻所生的孩子視如己出，結果就在兩人終於結婚的隔天，卡特蓮娜就因肝癌過世，留下7名年紀介於6至22歲的子女，必須面對第一個沒有母親在身邊的聖誕節。他們的鄰居得知這件事情後，決定合力給這些孩子一個「巨大的驚喜」。

聖誕節這天，斯科特一家收到上百件聖誕節禮物，全部都是鄰居和他們的朋友一起送來的，裡面除了有孩子喜歡的玩具之外，還有人匿名捐贈了1000英鎊，要斯科特帶著孩子們去買衣服，或者是他們喜歡的東西。斯科特說，這些愛心禮物陪著他們度過難關，很開心也很榮幸有這些鄰居。

斯科特說，卡特蓮娜非常愛這些孩子，其實她也在去世前就準備好了孩子們的聖誕節禮物，「我打算把部分禮物收起來，當作他們未來幾年的生日禮物或是獎品，讓他們能時刻記著好心人的祝福。」

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