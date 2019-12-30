未來10年最具優勢的職業大預言！　行為科學家、數據分析師、服裝設計師都上榜

▲英國皇家文藝學會提出未來10年最具前景的職業。（圖／翻攝自pixabay）

記者陳心怡／外電報導

科技的崛起，造成許多工作機會被機器取代，不過，仍有些工作，放眼未來，市場需求還是相當大的。英國皇家文藝學會（Royal Society of Arts，RSA）日前就指出，行為科學家、數據分析師、升級再造服裝設計師和數位去毒顧問是下個十年中，最具前景的工作。

英國皇家文藝學會提出由於氣候變遷、經濟放緩、英國脫歐和科技發展的緣故，導致對2020年後就業結構產生巨大影響。同時，RSA也提出以下4種趨勢以及其產生出的的就業環境和職業：

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「大科技經濟」（The Big Tech Economy）

從自動駕駛汽車到3D列印，科技技術已發展到「新機器時代」，雖然帶來了更便宜的商品，但另一方面也造成失業率不斷提升。在這樣趨勢下，軟體開發人員、數字轉型顧問和科技公關的需求將會增加。



「準確經濟」（The Precision Economy）

這方面科技進步雖然不大，但是感測器的普及，使企業可以透過獲取和分析人物和環境等更多的訊息，進而創造出對行為科學家、數據分析師和線上聲譽管理員的需求。



「大逃難經濟」（The Exodus Economy）

英國在2008年的經濟崩盤後，耗盡了用於創新的資金，導致英國陷入了低技能、低生產率和低薪的環境，勞工對於資本主義也失去信心，這樣的情況下，讓食品合作社人員、升級再造的服裝設計師和社區能源管理員的需求增加。



「共鳴經濟」（The Empathy Economy）

隨著科技不斷推陳出新，但公眾也意識到它所連帶的危險性，因此在與員工和工會合作下，自動化受到更謹慎的管理，而可支配所得流向教育、護理和娛樂部門，數位去毒規劃員、個人公關顧問也成為不可或缺的職業。

在過去的十年中，由於政府的政策緊縮、電子商務興起以及高齡社會，對就業結構產生變化，而電腦工程師、財務主管和零售業是成長最快速的行業，相反地，公務人員、銀行行員和零售銷售員被淘待的速度下滑最快。