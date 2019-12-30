取得帕金森氏症原廠藥　美時獲芬蘭最大藥廠獨家經銷代理權

▲美時董事長韋斯曼（Robert Wessman）。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導



美時製藥（1795）今（30）日宣布與芬蘭最大藥廠Orion Corporation簽訂二項治療帕金森氏症的原廠藥Stalevo及Comtan亞洲多國獨家經銷代理合約，美時將取得亞洲各重要市場台灣、韓國、香港、菲律賓、越南、印尼與孟加拉的獨家經銷代理權利，預計明年第3季完成藥證轉移，正式接手。

根據研調機構Market Data Forecast統計，去年全年治療帕金森氏症藥物在亞洲的年產值約10.4億美元，預估年複合增長率約6.8%，2023年時可望達到14.4億美元，而由Orion開發的專利藥物Stalevo為Levodopa、Carbidopa與Entacapone三合一製劑，Comtan的主成分則為Entacapone，現為治療帕金森氏症的主流藥物。

美時總經理Petar Vazharov表示，強化並拓展亞洲布局是公司雙軌策略中相當重要的一部分，並多年投資亞洲快速成長的治療領域，而中樞神經類就是其中之一，對於和開發帕金森氏症藥物相當知名的Orion Corporation進行區域性合作，美時曾有成功經營骨質疏鬆原廠藥Aclasta與Evista，以及女性保健原廠藥Mercilon的經驗。

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Orion資深商業營運副總Satu Ahomäki說，Orion與美時成為夥伴，這項獨家經銷代理合約代表公司將持續為亞洲的帕金森氏症病患服務，Orion也將繼續推展其他地區的經銷網路，為更多病患的福祉而努力。