新台幣升破30.2元　收盤升值6.8分收30.135元兌1美元

新台幣維持強勢，也讓美元匯價創下逾1年半以來新低。根據台銀今（30）天上午牌告的美元現金賣出匯價，美元為30.325元，相較今年8月初的高點匯價，換新台幣5萬如今可以多拿到81美元，等於多賺到了新台幣2,456元。