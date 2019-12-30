新台幣升破30.2元　收盤升值6.8分收30.135元兌1美元

▲ 新台幣兌美元今天收盤升值6.8分。（圖／路透社）
記者李瑞瑾／台北報導
台北外匯市場新台幣兌美元匯率今（30）天收盤升值6.8分、收在30.135兌1美元，成交金額5.99億美元。
新台幣強勢無法檔，盤中最高來到30.011元、升值1.92角，離30元整數關卡僅差一小步距離。
請繼續往下閱讀...
但央行似乎仍未打算放手讓新台幣突破30元關卡，尾盤升勢大幅收斂，來到30.135兌1美元、升值6.8分，為去年6月15日（匯率30.002元）以來新高，而今日最低為30.2元兌1美元。
▲ 新台幣兌美元今天收盤升值6.8分。（圖／路透社）
記者李瑞瑾／台北報導
台北外匯市場新台幣兌美元匯率今（30）天收盤升值6.8分、收在30.135兌1美元，成交金額5.99億美元。
新台幣強勢無法檔，盤中最高來到30.011元、升值1.92角，離30元整數關卡僅差一小步距離。
但央行似乎仍未打算放手讓新台幣突破30元關卡，尾盤升勢大幅收斂，來到30.135兌1美元、升值6.8分，為去年6月15日（匯率30.002元）以來新高，而今日最低為30.2元兌1美元。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※