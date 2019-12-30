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外科醫師解剖秋刀魚！成果超驚人...魚刺毫無受損被取下

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▲ 醫生拿起手術刀，有模有樣地替秋刀魚「開刀」。（圖／翻攝自omocoro）

實習記者羅明輝／綜合報導

許多日本人都喜歡吃秋刀魚，不過秋刀魚的刺細長又密集，總是讓人相當頭疼。最近日本搞怪網紅「ARuFa」突然腦洞大開，竟然邀請一名外科醫師，利用專業技術和開刀工具，來幫秋刀魚「做手術」，沒想到最後真的成功將秋刀魚完美的「骨肉分離」，最終成果讓人讚嘆不已。

日本網紅ARuFa表示，美味又便宜的秋刀魚可說是日本國民美食，不過因為牠的刺實在太多，每次享用時總會為了要剔除魚刺，最後把魚肉弄得支離破碎，因此自己一直都不是很喜歡吃。

日前他突然靈機一動，「如果今天換做是每天都在進行手術、對身體構造相當了解的外科醫生，他在吃秋刀魚時，是不是就可以吃得又漂亮又乾淨呢？」於是ARuFa上網寄信給好幾位外科醫生請求協助，希望找到能將秋刀魚骨肉分離，讓他吃到完整魚肉的醫生。就這樣在經過5周後，終於出現一位願意配合他實驗的外科醫師—從事整形的細井醫生。

兩人見面後，細井醫生首先比照一般患者，對「秋刀魚」進行了基本的問診，詢問牠的保值期有多久，接著2人便迅速換上手術衣、帶上無菌口罩、手套與帽子，並將一整排手術工具整齊擺放在桌面上，開始有模有樣的模擬起手術過程。

只見ARuFa拿起注射器，就像施打麻醉一樣，將醬油注射進秋刀魚旁邊的蘿蔔絲內，以此讓手術後的魚肉能更加入味。細井醫生這時便拿起全新的手術刀，沿著秋刀魚的魚骨切入，再用剪刀小心翼翼地剪開魚皮，一邊帶著高精密顯微儀器，一邊細心分割魚肉，最後終於成功將魚肉和魚刺完全分開。


▲ 在醫生的精湛技術下，魚肉與骨頭完美飛離。（圖／翻攝自omocoro）

「優勝！」漂亮的橫截面讓ARuFa忍不住驚呼，他精準的形容，「多汁的脂肪，甚至骨頭上沒有卡著任何魚肉，濃郁的香氣完全刺激我的味蕾」。手術的尾聲，ARuFa用鑷子從一旁的消毒瓶中加出一片金桔片，拿棉花吸收汁液，再擦拭在完成手術的魚肉上「提味」。

醫師在歷經整整1小時41分鐘的手術後，將魚刺毫無受損的完整取下，2人對於成果都相當滿意，隨即搭配白飯與味噌湯，愉快品嚐起完全沒有骨頭殘留的秋刀魚肉。看著第一次完整剩下的秋刀魚刺，ARuFa笑說，「我的童年願望已經實現，這真是一個了不起的結果。如果你們有不擅長處理的食物，歡迎聯絡外科醫生。」他也補充，接下來第二輪的手術對象，將會是「雞翅」。

▼ ARuFa表示，下一次的手術對象會是雞翅 。（圖／翻攝自omocoro）

▲

完整手術過程請點此

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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