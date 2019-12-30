葉門親政府軍隊「閱兵典禮」遇飛彈攻擊！地面炸出大坑至少10死21傷

▲葉門「安全帶部隊」29日在達利省（Dhale）舉行閱兵典禮，圖為遭遇飛彈襲擊之前的畫面。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

葉門「安全帶部隊」（Security Belt）29日在達利省（Dhale）舉行新兵結訓閱兵典禮，卻突然遭遇一枚彈道飛彈襲擊，在會場炸出大坑洞，導致至少10人死亡，21人受傷。發言人西比（Maged al-Shoebi）指出，叛軍「胡賽運動」必須為此負責。據了解，安全帶部隊與葉門政府聯手，對抗胡賽運動。

▲「安全帶部隊」閱兵典禮遭遇飛彈襲擊，地面被炸出坑洞。（圖／路透）

綜合《中央社》、《路透社》與《紐約時報》報導，安全帶部隊29日來到達利省的足球場，舉行新兵結訓閱兵典禮，活動已到尾聲，卻突然被一枚彈道飛彈（Ballistic Missile）襲擊，導致至少10人死亡，21人受傷。

發言人西比證實消息，並指出死者包括6名士兵與4名兒童。目擊者表示，活動進行到一半，觀眾席突然爆炸，地板上也立刻出現一個大坑洞。

▲▼安全帶部隊閱兵典禮遇襲，發言人表示，死者中有6名士兵與4名孩童。（圖／路透）

雖然目前仍沒有組織宣稱犯案，但西比認為，是胡賽運動發起攻擊。BBC指出，胡賽運動尚未對此回應，但他們2018年8月時也在安全帶部隊的閱兵典禮上發起類似攻擊，當時造成超過30人死亡。

據了解，安全帶部隊隸屬於南方過渡委員會（Southern Transitional Council），支持葉門南部恢復獨立狀態，是一個獲阿拉伯聯合大公國支持的強大組織，目前與政府當局聯手，對抗叛軍。胡賽運動長期想從南部分離主義手中奪取達利省，但沒有成功。

綜合外媒報導，葉門叛軍「胡賽運動」（Houthi Ｍovement）獲得伊朗支持，2014年控制首都薩那、國土西部與北部大片區域，沙烏地聯軍2015年介入、支援總統哈迪（Abd-Rabbu Mansour Hadi），內戰持續至今，造成數萬人死亡，其中大多都是平民。聯合國曾指出，葉門數百萬人民缺乏食物與醫療資源，面臨飢荒邊緣，是全球人道主義危機最嚴重地區。

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