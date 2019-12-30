台指期跌28點　分析師：不排除外資壓尾盤布局1月多單

▲台指期12月30日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（30）日開盤下跌6點，來到12,091點，但大致都在平盤附近震盪，尾盤下壓，終場以12,069點作收，下跌28點，與現貨相較，正價差15.63點。展望後市，萬寶投顧執行長王榮旭分析，今天台指期僅賣超290口，這樣的量是相當少的，賣現貨沒有同步調節期貨多單的情況下，不排除外資是想拉回做布局。

王榮旭表示，外資今天在12點30分過後開始壓盤，最主要就是台積電的股價跌，導致大盤指數下跌，從這樣的狀況來看，比較有可能是外資在調節台積電，但外資也沒有針對期指做多單賣出；依照常理來說，外資如果看壞的話，期、現貨應該都會同步做調節，但今天的情況似乎並非如此。

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王榮旭提出，如果是另一種情況，外資想拉抬指數的話，那也沒必要在尾盤的時候把指數拉回，所以說台積電今天尾盤的下壓，比較像是外資想要拉低指數，布局元月份的期貨多單，外資目前留3萬8千多口元月份的期貨多單合約，這樣的水位其實是不算高的，但也沒看到外資要做空的味道。

最後，王榮旭表示，今天最主要的重點應該是，台積電尾盤下壓，到底是部分外資想要獲利了結台積電，還是外資想要壓低指數布局期貨多單，這還有待觀察，因為台積電今天也沒有特別的利空出現，且國際股市的表現也都不錯，台股相對也不至於表現太差，因此外資今天似乎有想把指數壓低，布局接下來的台指期多單的味道。