台商最想了解資金回流2問題　渣打銀出奇招主動出擊

▲調查顯示，台商最想了解資金回流的稅務、資產配置，渣打銀提供全方位金融解決方案。（示意圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

境外資金回流商機大，銀行各出奇招搶攻這塊大餅，渣打銀行從即日起配合現行專法的規範與要求，開辦「境外資金匯回專法」業務，並針對回流資金有金融投資需求的客戶，提供信託與財富管理配置的全方位金融解決方案。

渣打銀行近期針對台商族群所完成的一份調查顯示，高達93%的台商對於兩岸三地匯款服務有所需求；調查也指出，台商族群對於資金回流議題，最想了解的議題是稅務諮詢和資產配置。

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渣打銀行個人金融事業處負責人林素真表示，這次以行動與創新金融服務力挺台灣經濟發展，並串聯集團橫跨兩岸三地的區域網絡優勢與完整服務，今年9月開辦人民幣直匯匯入服務，可受理經常性項目下的人民幣所得匯入台灣，不須另行換匯，解決台商跨境匯款必須承受換匯不便與匯差風險的痛點。

林素真進一步指出，以主管機關訂定的「境外資金匯回專法」框架為規劃核心，進而推出「境外資金匯回專法」業務，協助客戶依規範開立專戶及管理匯回資金，並依法規要求扣繳稅款。

另針對境外匯回資金25%限額的金融投資，客戶可透過渣打銀行信託專戶投資金融商品，選擇由財富管理處專業團隊所提供的完整境內基金產品，一步到位兼具法遵與理財的雙重目標，更可隨時動態追蹤與資產部位調整。

依照「境外資金匯回專法」規定，境外匯回資金扣除稅額後，5%限額內可自由運用，渣打銀行也有多項台幣或外幣優利存款專案，可提供長短期資金靈活配置，同時加入「優先理財」，還可享有旅行飛航禮遇、全球尊榮禮遇，協助客戶掌握先機，創造雙贏。