黃國昌質疑永豐銀對揭弊小職員興訟　公司反駁員工違法行為不能免責

▲時代力量立委黃國昌（圖／記者徐斌慎攝）

記者吳靜君／台北報導

針對時代力量立委黃國昌今（30）日召開「吹哨者保護未立法，揭弊者持續遭迫害」記者會，指出永豐銀懷疑李姓女員工參與揭弊、將其列入黑名單並且透過司法追殺。永豐銀則回應，為了維護公司治理和股東權益，才向司法機關報案。

永豐銀回應，該李姓員工違背職務下載、列印公司機密文件，永豐銀諮詢律師，為防止相關資訊可能被競爭對手利用或洩密，對公司或客戶造成損害，因此向司法機關報案，以維護公司治理與利益。

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在黃國昌的記者會上，李姓員工說，2016年永豐懷疑她揭露鼎興牙材案、被列入黑名單，且將她隔離辦公區，電腦、電話被監控，不能參與任何會議。而且指控她妨害電腦、秘密以及特別背信罪，但李小姐說她並不懂電腦，自己遵守權限。

黃國昌指出，揭弊者保護仍未完成立法，但並不代表此事不應被重視，台灣自詡為法治的國家，結果對吹哨者沒有完整規範，大財團面臨法律責任，不檢討自己反而追殺吹哨者，金管會卻只聽永豐金片面說法。

永豐銀則回應，任何違法行為不能以所謂揭弊者自居無限上綱，企圖免除司法責任，永豐銀認為該行是依法規行使管理行為，並無不當。

對於黃國昌所提「揭弊者保護草案」，永豐銀指出樂觀其成，但揭弊者如果另有違法行為，不應該在揭弊者的保護傘下逃避法律責任。



▼永豐金控、永豐銀行。（圖／記者湯興漢攝）