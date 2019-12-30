　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

師生戀差39歲！教授槍殺「女大生戀人」分屍塞包　塑膠袋裹「殘缺斷腿」現河中

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃心瑀／綜合報導

俄羅斯一名軍事歷史學家奧列格（Oleg Sokolov）先前大談師生戀，但他卻在一場派對中，殺死24歲的正妹女大生戀人安娜史塔西亞（Anastasia Yeschenko），在將其屍體肢解過後，將沾滿血的頭放在家中，剩下的殘肢則分別塞在包包或事丟入河中，而在事發9周之後，安娜史塔西亞失蹤的「斷腿」，終於在聖彼得堡的一條河裡被發現。

綜合外媒報導，63歲的奧列格在彼德堡大學任教，並與學生安娜史塔西亞相戀，但他卻在一次的派對當中，於自家的豪華公寓裡槍殺了戀人，隨後將屍體鎖在儲藏室裡，一臉沒事的回到派對裡繼續歡樂。

11月9日時，奧列格被從從莫伊卡河救起，但警方卻意外地發現，這名老先生身後的背包內竟然藏有2隻人類手臂跟一支手槍，循線追查過後，更在他的公寓裡發現一個被斬首的頭顱跟沾了血的鋸子，這才將這起命案破獲。儘管安娜史塔西亞的殘肢大部分都被尋獲，但她的腿仍然處於失蹤的狀態，更被認為已經丟進河裡找不到了。

就在事發9周之後，最新消息指出，安娜史塔西亞的斷腿被裝在一個塑膠袋中，在莫伊卡河、靠近尤蘇波夫宮的地方被發現。奧列格在被捕後表示，希望自己能夠受到法律的制裁，更稱自己不在乎別人怎麼看他，他只在乎跟安娜史塔西亞所創造的回憶，而且兩人原本應該要結婚，已經在籌備婚禮了；據悉，他將面臨最高15年的監禁。

ET快訊
18歲超商店員「值大夜狂刷365組條碼」！金額高達724萬
快訊／雨彈往北襲！北北基7縣市大雨特報　越晚越冷雨增多
秦始皇陵發現大型陪葬墓！「金駱駝」出土…挖出超多珍寶
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男友模仿遊戲節目狂問怪問題　她傻傻作答才發現「自己被求婚了」

走進隔壁廢棄房屋找貓…花園驚見「無頭無手」男屍！　警朝謀殺調查

家裡到處藏錢！夫妻淚收親戚遺物「58萬鈔票」直接丟進回收場

全球最冷村莊「奧伊米亞康」居民把熱麵條放在-50˚C室外　2分鐘變冰棒

監視器傳「陌生男聲」誘3童「靠近鏡頭一點」！爸嚇歪怒告亞馬遜Ring

揭桑柏格「憂鬱4年」拒絕進食　父親不支持她罷課：我很擔心

南韓宣布特赦5174人「朴槿惠不在列」　文在寅上任後第3次

和談現曙光！塔利班同意「暫時停火」　2周內和阿富汗政府協商

師生戀差39歲！教授槍殺「女大生戀人」分屍塞包　塑膠袋裹「殘缺斷腿」現河中

男友模仿遊戲節目狂問怪問題　她傻傻作答才發現「自己被求婚了」

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

不潮不出街！韓國超夯長版羽絨衣　歐爸穿「拖地款」上街秒吸迷妹們

模擬「鵝生」在小鎮挑戰超瞎任務 當惡霸搞破壞！牠把阿嬤關起來

爸惡整女兒「送一根香蕉」當禮物 她一拆開興奮到尖叫：是芭娜娜～

3連嗆台大法律總統：馬英九軟！　韓國瑜裡外開砲...馬辦：其實很硬

全球最冷村莊「奧伊米亞康」居民把熱麵條放在-50˚C室外　2分鐘變冰棒

監視器傳「陌生男聲」誘3童「靠近鏡頭一點」！爸嚇歪怒告亞馬遜Ring

揭桑柏格「憂鬱4年」拒絕進食　父親不支持她罷課：我很擔心

南韓宣布特赦5174人「朴槿惠不在列」　文在寅上任後第3次

和談現曙光！塔利班同意「暫時停火」　2周內和阿富汗政府協商

師生戀差39歲！教授槍殺「女大生戀人」分屍塞包　塑膠袋裹「殘缺斷腿」現河中

男友模仿遊戲節目狂問怪問題　她傻傻作答才發現「自己被求婚了」

走進隔壁廢棄房屋找貓…花園驚見「無頭無手」男屍！　警朝謀殺調查

為省22元過路費！3車「停高速公路中央」...等待免費時段到來

家裡到處藏錢！夫妻淚收親戚遺物「58萬鈔票」直接丟進回收場

三星Galaxy Tab S6 LTE一月中上市　建議售價26,990元

雲林民進黨部提告謝淑亞、李明哲違反社維法　李：浪費社會及司法資源

7呎約基奇2次背後運球「靈巧如控衛」　金塊一哥戲耍國王後場新星福克斯

陳滄江跨海提告陳玉珍家族「吃掉」2.9億烏坵工程案！痛批民代耍特權

13年沒恩愛…癌夫離家出走還提離婚！她千里尋夫見崩潰真相　法官力挺結局曝

全球最冷村莊「奧伊米亞康」居民把熱麵條放在-50˚C室外　2分鐘變冰棒

秋冬酷酷嗽逾2個月...小心6大症狀　醫：可能是肺癌或肺結核

駁二冬季夜間藝術光景！歷史倉庫「星光燈棚、樹影光廊」超浪漫

5大電信商拼裡子也拼面子！5G競標第15天達793.91億

柯佳嬿《你的情歌》三角戀虐心！「人生最瘋狂的事是你」正式預告催淚

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

國際熱門新聞

輪椅被擋　伯猛搖梯子害他3樓摔下

餓到吃野草！他翻身變「億萬老闆」逆襲故事曝

沙漠魚全球僅存38隻...竟遭醉漢害死

歹徒施暴搶30元　60歲翁被打死

「幽靈船」現日本海　海巡上船傻：2顆頭在滾

男為殺好友在身上點火後緊抱他

印度鬼屋11口之家全亡　9屍掛大廳

少年「十字架插喉」殺戀童癖神父

北韓高麗航空2020空姐月曆曝光

德州教堂傳隨機槍擊！至少2死1重傷

南韓世越號罹難者父親自殺身亡

5歲童塞洗衣機泡水旋轉　瘀青翻白眼

老公的逆襲　大腿刺妻多層雙下巴醜照

小學生和爆乳女約會　送4萬iPhone X

更多熱門

相關新聞

美情報阻止俄國恐攻　普丁感謝川普

美情報阻止俄國恐攻　普丁感謝川普

俄羅斯當局表示，由於掌握了來自華府的內部情報，俄國成功阻止原本計畫於聖彼得堡發動的恐怖攻擊，總統普丁（Vladimir Putin）為此親自感謝美國總統川普（Donald Trump）。根據克里姆林宮聲明指出，普丁及川普已同意繼續展開雙邊合作，打擊恐怖主義。

烏克蘭與親俄分離份子換囚200人

烏克蘭與親俄分離份子換囚200人

普丁稱波蘭也造成二戰　波蘭總理怒了

普丁稱波蘭也造成二戰　波蘭總理怒了

普丁御用女發言人「舞會性感熱舞」　黑絲襪配窄裙辣翻

普丁御用女發言人「舞會性感熱舞」　黑絲襪配窄裙辣翻

女大生控男硬逼口交　半年後提告判無罪

女大生控男硬逼口交　半年後提告判無罪

關鍵字：

俄羅斯教授女大生斷腿

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

妻與老闆上摩鐵！3個孩子的爸快暈倒「對面房等8小時」

賣安全帽「沒教」害死兒　爸媽提告

希澈首談雪莉、具荷拉！認了收養貓咪「看到牠就哭」

被韓國瑜台中造勢空拍嚇傻！4臉書籲：回家投票

泡溫泉遭變形蟲入腦！致死率達95%

辯論漏網　韓轉頭就走秒變邊緣人

男闖急診室「猛刺脖子多下」殺死女醫　網氣炸：死刑

「東方神起」昌珉首認愛！女友身分曝光

Irene整理衣著…珍榮貼心幫擋電暈網：好紳士

兒生病他捐血　驚覺3子不是親生

UFO光球神速飛行　美曝6秒影片證實了

台中30萬韓粉踩泥力挺　四叉貓估5萬

尾牙「辣妹上空脫衣」抓已婚主管埋胸蹭

多賢「護照內頁被外翻」個資遭網瘋傳

8縣市大雨特報「全台續下」　越晚越冷跨年降到最低

更多

最夯影音

更多
郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」
8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面