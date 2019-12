揭桑柏格「憂鬱4年」拒絕進食　父親不支持她罷課：我很擔心

▲桑柏格與父親出席一場記者會。(圖/達志影像/美聯社)

記者丁維瑀/綜合報導

瑞典16歲環保少女桑柏格(Greta Thunberg)今年激發數百萬人關注氣候議題,外界好奇她的家庭生活,她的父親斯萬特(Svante Thunberg)近期也接受採訪。斯萬特表示,雖然見到女兒在過程中充滿熱情,不過他卻很擔心孩子會被假新聞與其他仇恨言論傷害。

《英國廣播公司》(BBC)報導,斯萬特認為,女兒在氣候變遷議題方面站上前線其實是個壞主意,他也不支持桑柏格因此翹課,雖然孩子成為活動人士後變得更加快樂,他卻也擔心小孩面臨的「仇恨」。

桑柏格今年被提名為諾貝爾和平獎人選,她呼籲世界領袖採取行動應對氣候議題,進而促使全球各地的學生發起罷課。受訪期間,斯萬特則透露,桑柏格開始罷課前曾歷經3到4年的憂鬱情緒,「她停止交談,停止上學。」更糟的是,桑柏格一度不願意進食。

