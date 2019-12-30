台積電跌逾1%　台股翻黑下跌38點失守12,100點

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

台股今（30）日早盤在平盤上震盪，但到下午1時之後受到權值股紛紛翻黑影響，指數轉為走跌，並壓回到12,050點附近震盪，終場下跌38點或0.32%，收在12,053點，成交量1,244.3億元。

電子三雄中，台積電（2330）開平走低，收盤在334.5元、下跌1.04%，鴻海（2317）收在90.9元、下跌0.66%；股王大立光（3008）開盤順利站回5千元，但隨後又震盪走低，終場收在4965元、下跌0.6%。

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觀察類股表現，電子零組件、水泥類股指數漲幅逾1%，生技、電機、生醫等收紅；表現較弱則有油電燃氣、塑膠、半導體、玻璃、貿易百貨等。

電子零組件類股上漲1.54%，其中被動元件族群為盤面亮點，國巨（2327）上漲6.08%、凱美（2375）、大毅（2478）也都有6%以上漲幅，華新科（2492）、信昌電（6173）、奇力新（2456）、禾伸堂（3026）、鈞寶（6155）也全數收高。

另外，水泥類股中有信大（1109）盤中漲停，幸福（1108）上漲5.42%、嘉泥（1103）上漲3.41%，亞泥（1102）、台泥（1101）、環泥（1104）收紅。